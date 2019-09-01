اعتباراً من اليوم.. إلغاء الدولار الجمركي على كافة السلع

إلغاء الدولار الجمركي على السلع المستوردة

1 سبتمبر، 2019
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اعتباراً من اليوم.. إلغاء الدولار الجمركي على كافة السلع
اعتباراً من اليوم.. إلغاء الدولار الجمركي على كافة السلع
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أعلنت وزارة المالية المصرية عن قرارها الخاص بإلغاء سعر الدولار الجمركي، والعمل بسعر الدولار الأمريكي الحر المعلن عنه من قبل البنك المركزي المصري، على كافة السلع المستوردة، اعتبارً من بداية اليوم الموافق بداية شهر سبتمبر لعام 2019.

حيث أنه كان من المتعين أن تقوم وزارة المالية المصرية بالإعلان عن سعر الدولار الجمركي مع نهاية كل شهر، للعمل به تبعاً للشهر التالي. وكانت المالية المصرية تقوم بالعمل على تحديد سعر الدولار الجمركي للسلع الأساسية عند مستوى 16 جنيهاً مصرياً، أما بالنسبة لأسعار السلع الغير ضرورة الأخرى، فقد كانت يتم تحديد سعر الدولار الجمركي لها تبعاً لسعر صرف الدولار المعلن عنه من قبل البنك المركزي المصري عند نهاية كل شهر.

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ويجدر هنا الإشارة إلى أن سعر الدولار الجمركي تحدده وزارة المالية المصرية ليتم من خلاله العمل على تحديد قيمة السلع المستوردة من الخارج، والعمل على تحديد قيمة الرسوم الجمركية المفروضة عليها.

ويعني هذا أن قرار وزارة المالية الخاص بإلغاء الدولار الجمركي، سوف يكون سعر الدولار لكافة السلع المستوردة سواء كانت سلع استراتيجية أو غيرها من السلع يتم تحديد تبعاً لـ سعر الصرف الحر للدولار الأمريكي.

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نص القرار

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