7 سيارات في مصر بين أفضل 10 أكثر مبيعا في العالم.. (أسعار ومواصفات)

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أعلنت وكالة فوكاس تو موف الأمريكية المتخصصة في أبحاث أسواق السيارات العالمية ، واختصارها F2M، قائمتها الجديدة بأكثر سيارات الـSUV الرياضية متعددة الأغراض العائلية مبيعًا على مستوى العالم، وذلك خلال أول 6 أشهر من العام الحالي 2019، حيث ضمن القائمة الـ10 سيارات الأكثر مبيعا على مستوى العام في 2019، وعددهم 7 سيارات، متوفرة في السوق المصري للعملاء، عن طريق العلامات التجارية المختلفة الموجودة في السوق المصري.

الوكالة الأمريكية أوضحت في تقريرها أن السوق العالمي يواصل أدائه المتراجع في العام الحالي 2019، وهو الأداء المستمر منذ العام الماضي، لافتة إلى أن مبيعات الأشهر الست الأولى من العام الحالي 2019 لسيارات الركوب إجمالًا، وقف عند حد 42 مليونا و28 ألفا و370 وحدة، وذلك بنسبة انخفاض بلغت 8.1% على أساس سنوي.

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أما على صعيد سيارات الـSUV، فتبين أن مبيعاتها تراجعت خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، وذلك بواقع 4.1% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، إذ بلغ إجمالي مبيعات تلك الفئة باختلاف العلامات التجارية 14 مليونًا و300 ألف وحدة.

وذكر خبراء في عالم السيارات أن السبب الرئيسي في خسارة السوق العالمي، سببه تراجع أداء السوق الصيني الذي يعد الأكبر عالميًا خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بفعل الحرب التجارية الطاحنة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب قاعدة بيانات السيارات العالمية GAD، فإن السيارة تويوتا RAV4 التي لا تعد من الخيارات المتاحة لعملاء السوق المصري، تصدرت قائمة الـSUV الأكثر مبيعًا في النصف الأول من العام الحالي 2019، حيث وصل مجمل مبيعاتها خلال 6 أشهر، 441 ألفا و581 وحدة، وذلك بمعدل نمو بلغت نسبته 8.4% على أساس سنوي.

ومن بين السيارات التي سجلت اسمها في قائمة الكبار، لكنها ليست متوفرة في السوق المصري، مازدا CX-5 التي حلت في المركز الثامن، وذلك بإجمالي 217.385 وحدة، وبنسبة انخفاض بلغت 9.6% على أساس سنوي، أما نيسان روح التي جاءت في المرتبة التاسعة، فنجحت في بيع 195 ألفا و800 وحدة، بمعدل انخفاض نسبته 18%، لكن السيارة ليست موجودة في مصر ولا تتوفر للعملاء في السوق المصري.

ويرصد موقع “مصر 365” في تقريره التالي، أسعار ومواصفات السيارات الـ7 الأخرى المتاحة في مصر، وهي كما يلي.

أولا: السيارة هوندا CR-V

السيارة هوندا CR-V جاءت في المركز الثاني ضمن قائمة الـSUV الأكثر مبيعًا، حيث بلغ إجمالي ما تم بيعه خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، 381 ألفا و464 وحدة، وذلك بمعدل نمو بلغت نسبته على أساس سنوي15.5%.

والسيارة هوندا CR-V المقدمة من هوندا اليابانية في السوق المصري، تتوفر في موديل 2019 بفئة واحدة من التجهيزات، حيث تعمل بمنظومة دفع مكونة من محرك رباعي السلندرات سعة 1.5 لتر، و بقوة 188 ودفع كلي للعجلات، إضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات.

وسعر السيارة هوندا CR-V الرسمي في السوق المصري، يبلغ 830 ألف جنيه مصري.

ثانيا: السيارة فولكس فاجن تيجوان

شهدت مبيعات السيارة فولكس فاجن تيجوان في الأشهر الست الأولى من العام الحالي 2019، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، انخفاضا بنسبة 10.7%، وذلك بعد أن توقفت مبيعاتها عند 370 ألفا و698 وحدة، لتستقر في المركز الثالث ضمن قائمة السيارات الأكثر مبيعا.

الشركة المصرية وأتوموتيف للتجارة، وهي الوكيل الحصري لعلامة فولكس فاجن الألمانية في مصر، قدمت السيارة تيجوان بموديل 2018 في فئتين من التجهيزات، وكلاهما يعمل بمحرك رباعي الأسطوانات من سعة 1.4 لتر، بقوة 150 حصانا، كما أنه مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

والسعر الرسمي للفئة الأولى من السيارة فولكس فاجن تيجوان 610 آلاف جنيه مصري، بينما بلغ سعر الفئة الثانية من السيارة فولكس فاجن تيجوان 760 ألف جنيه مصري.

ثالثا: السيارة هيونداي توسان

السيارة هيونداي توسان جاءت في المركز الرابع، ضمن قائمة سيارات الـSUV الأكثر انتشارًا في مختلف الأسواق العالمية، وذلك رغم تراجع مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، وذلك بنسبة 10.3% وبواقع 255 ألفا و48 وحدة.

واحتلت السيارة هيونداي توسان المركز الثاني في مصر ، ضمن قائمة أكثر السيارات مبيعًا بمختلف أنماطها، كما تقدم مجموعة جي بي أوتو الوكيل الحصري لهيونداي الكورية الجنوبية السيارة موديل 2020، في 7 فئات من التجهيزات.

والفئات من الأولى وحتى الثالثة من السيارة هيونداي توسان، تتوفر بمحرك رباعي السلندرات سعة 1.6 لتر، وبقوة 130 حصانا، وسرعة قصوى 210 كيلومترات في الساعة، كما أنه يرتبط بناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

والسيارة هيونداي توسان من الفئة الرابعة وحتى الفئة السابعة، تأتي في السوق المصري كاملة التجهيز، حيث تعمل بمنظومة دفع مكونة من محرك تربو سعة 1.6 لتر، وبقوة 175 حصانا، وسرعة قصوى 200 كيلومتر في الساعة، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 7 سرعات.

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي توسان في مصر من 242 ألفا و900 جنيه مصري، وتصل حتى 574 ألفا و900 جنيه مصري.

رابعا: السيارة كيا سبورتاج

نجحت السيارة كيا سبورتاج في أن تسوق نحو 243 ألفا و448 وحدة في مختلف الأسواق العالمية خلال 6 أشهر، وذلك بنسبة نمو بلغت 1.8% مقارنة بمبيعاتها في النصف الأول من العام الماضي 2018.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت السيارة كيا سبورتاج اسمها في المركز السابع بقائمة أكثر السيارات مبيعًا، حيث تتوفر السيارة كيا سبورتاج المقدمة من كيا الكورية في مصر بـ7 فئات من التجهيزات، تأتي جميعها مزودة بمحرك سعة 1.6 لتر بقوة 177 حصانا، وسرعة قصوى بلغت 201 كيلومتر في الساعة، وناقل حركة “ستيبترونيك” من 7 سرعات.

والسيارة الجديدة موديل 2020، مقدمة لعملاء السوق المحلي بأسعار تبدأ من 430 ألف جنيه مصري، حيث يبلغ سعر الفئة الأعلى منها 545 ألف جنيه مصري.

خامسا: السيارة نيسان قشقاي

شهدت مبيعات السيارة نيسان قشقاي على الصعيد العالمي، انخفاضا في النصف الأول من العام الحالي 2019، وذلك بنسبة 12.2%، بعد أن توقفت مبيعاتها عند 239 ألفا و624 وحدة.

والسيارة نيسان قشقاي تتوفر في السوق المحلي في 3 فئات من التجهيزات، جميها يعتمد على سواعد محرك رباعي السلندرات سعة 1.2 لتر بقوة 117 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك من 5 سرعات.

والسيارة أسعار قشقاي موديل 2019 الشكل الجديد، تبدأ أسعارها من 409 آلاف جنيه مصري، وتصل إلى من 469 ألف جنيه مصري.

سادسا: السيارة شيفروليه إيكونيكس

احتلت السيارة شيفرولية إيكونيكس المركز السابع ، ضمن قائمة الـSUV الأكثر مبيعًا حول العالم في النصف الأول من العام الحالي 2019، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها عن تلك الفترة ، 219 ألفا و530 وحدة، وذلك بتناقص يقدر بنسبة 0.1% مقارنة بالعام الحالي 2018.

شركة المنصور للسيارات، وهي الوكيل الحصري لعلامة شيفروليه في مصر، تقدم السيارة شيفروليه إيكونيكس في 3 فئات من التجهيزات، جميعها مزود بمحرك تربو سعة 1.5 لتر، بقوة 170 حصانا، وينقل حركته للمحاور ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

وتبدأ أسعار السيارة شيفروليه إيكونيكس موديل 2019 من 539 ألفا و900 جنيه مصري، وتصل إلى 580 ألف جنيه مصري.

سابعا: السيارة مرسيدس GLC

سجلت السيارة مرسيدس GLC اسمها ضمن قائمة العشر الكبار، إذ احتلت المركز العاشر، بواقع 190 ألفا و678 وحدة، وذلك بمعدل نمو بلغت نسبته 3.0% على أساس سنوي.

وتتوفر السيارة مرسيدس GLC-250 في مصر، في فئة واحدة من التجهيزات، وذلك بمحرك رباعي السلندرات سعة 2.0 لتر بقوة 211 حصانا، ونظام دفع كلي وناقل الحركة أوتوماتيك من 9 سرعات.

والسعر الرسمي من السيارة مرسيدس GLC-250 موديل 2019، بلغ مليونا و420 ألف جنيه مصري.