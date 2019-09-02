قد يصل سعره لـ1020 جنيها.. أفضل أوقات الشراء وكيفية معرفة المغشوش من الذهب

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انتشرت في السوق المصرية عمليات النصب على المواطنين في شراء الذهب، لذا تبحث الأسر المصرية عن بائع ذهب “جواهرجي” يثقون به، لشراء الذهب من خلاله، في الأفراح والمناسبات وعند شراء الهدايا، لذا فمن الأفضل أن تشتري الأسر من بائع محل ثقة ، تفاديا للوقع في فخ شراء الذهب المغشوش.

الجواهرجي أمير رزق عضو شعبة المصوغات والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، يكشف في السطور التالية طريقة اكتشاف الذهب المغشوش، وغيرها من الأمور التي يجب معرفتها قبل الشراء، فضلا عن حقوق الشخص كمشتري للذهب، إضافة إلى أفضل الأوقات لشراء الذهب.

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وكان سوق الذهب شهد ارتفاعا عالميا في الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية، على خلفية الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ما أثر بدوره على السوق المصري، وذلك قبل أن يعود المعدن الأصفر إلى الاستقرار.

يقول أمير رزق إن سعر جرام الذهب من العيار 21 استقر خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 2 سبتمبر من العام الحالي 2019 عند 704 جنيهات، بينما سجل سعر الجرام من العيار 18 نحو 603 جنيهات، وكذا سجل جرام الذهب من العيار 24 نحو 804.6 جنيهات، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 5632 جنيها.

ولفت ضو شعبة المصوغات والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية إلى سبب تعرض كثير من الأسر إلى الغش عند شراء المشغولات الذهبية، موضحا أن بعض الصاغة يلجأون إلى وضع نسبة معينة من الفضة أو النحاس على عيار 24 ليصبح 21 أو 18، فضلا عن وضع فصوص زجاجية مغشوشة بدلاً من الأحجار كريمة.

ويبرز أمير رزق ، عضو شُعبة المصوغات والمجوهرات خلال النقاط التالية ، العديد من النصائح والتحذيرات المهمة، التي يجب اتباعها عند شراء الذهب، وهي كما يلي.

1. شراء المصوغات من محلات شهيرة “معروفة” وموثوقة لبيع الذهب، ومعروف عنها حسن السمعة.

2. اطلب من الصائغ فحص القطعة للتأكد من وجود الختم الأصلي “الدبغة” ، وذلك عن طريق النظارة المكبرة (العدسة المكبرة).

3. يجب الحصول على فاتورة تفصيلية بالمواصفات والعيار والميزان وتكون مختومة بخاتم المحل، حيث إنها سوف توضح كم جراما تزن القطعة الذهبية، وكم يبلغ سعرها، خاصة إذا كانت تحتوي على فصوص.

4. من الأفضل التأكد من كثافة وحجم القطعة الذهبية، حيث إن الذهب المغشوش تكون كثافته أقل بكثير من الذهب الأصلي، كما أن كثافة الذهب النقي من العيار 24 قيراط، تبلغ نحو 19.3 جرام / مللي، والذي يعتبر أعلى بكثير من معظم المعادن الأخرى، لهذا فإن قياس كثافة القطع الذهبية ، واحدا من العوامل المساعدة في معرفة ما إذا كانت هذه القطع من الذهب الحقيقي أم لا، وكقاعدة عامة، فإنه كلما زادت كثافة الذهب كلما كان أنقى.

5. كن حريصا على طلب تنظيف وتلميع القطعة الذهبية قبل وزنها، ففي بعض الأوقات يكون بها بقايا أتربة أو لصق، في حال كانت تحتوي على فصوص، ما يُزيد وزنها.

6. يجب ملاحظة رائحة الذهب، فالمعدن الأصفر المغشوش يكون له رائحة مثل الصدأ، أما الذهب الأصلي فليس له أي رائحة.

7. تظهر على الذهب المغشوش العديد من البقع البيضاء، أو علامات التقشير، كما أنه يترك على البشرة لون أخضر، بينما الذهب الأصلي لا يتغير لونه مهما حدث، حتى لو تم وضعه في الطين لمدة 100 سنةن فلن يتأثر أبدًا بأي شكل من الأشكال.

موقع wikihow أورد في خطوات بسيطة، كيفية التأكيد من أن المقتنيات الذهبية أصلية، وهي كما يلي.

1. اخدش قطعة الذهب بأظافرك أو بمبرد الأصابع، فإذا تم خدشه اعرف أنه حجر مقلد وليس أصليا، أما إذا لم يتم خدشه فهو ذهب أصلي وغير مغشوش.

2. يمكنك استخدام المغناطيس للتأكد من حقيقة الذهب، لكن يجب الحذر من المغناطيسات الضعيفة، مثل مغناطيس الثلاجة، فإنه لن يكون مفيدًا في هذا الاختبار، والمغناطيس الأقوى والأفضل لهذا الاختبار، هو مثل هؤلاء الموجود في المتاجر المتخصصة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، أو في بعض الأغراض العادية، مثل حقائب السيدات، أو في ألعاب الأطفال، أو حتى الأقراص الصلبة القديمة غير المستخدمة، التي يكون المغناطيس فيها قويًا بما يكفي لإجراء هذا الاختبار.

3. ضع الذهب في إناء مدرج بالمليمترات مياه، ولاحظ أن كمية المياه المستخدمة لا تهم طالما لا تصل للحافة، واغمر قطعة الذهب بها، ولاحظ مستوى الماء بدقة قبل وبعد الغمر، واحسب الفرق بين المستويين بالملليمترات.

4. استخدام الصيغة التالية لحساب الكثافة: الكثافة = الكتلة / الحجم. النتيجة التي تقترب من 19 جرام / مللي، توضح أن الذهب حقيقي وغير مغشوش، أو أنها مادة ذات كثافة مماثلة للذهب، وإليك مثال لحساب الكثافة:

قطعة الذهب تزن 38 جراما، وأنت أزحت 2 مللي من المياه، وباستخدام صيغة [الكتلة (38 جراما)] / [الحجم (2 مللي)]، فإن النتيجة سوف تكون 19 جراما / مللي، والتي هي قريبة جدًا من كثافة الذهب.

5. ضع القطعة الذهبية المراد اختبارها على سطح السيراميك، فإذا نتج عن هذه العملية خط أسود، فهذا يعني أن الذهب غير حقيقي، أما إن ظهر خط ذهبي، فهي إشارة إلى أن الذهب أصلي.

6. ضع قطعة الذهب في وعاء صغير من الفولاذ المقاوم للصدأ، وكن حذرا من المخاطر المتعلقة بالسلامة عند إجراء الاختبار في المنزل، فالأفضل أن يكون الاختبار لدى الصائغ، ثم ضع قطرة من حمض النيتريك على قطعة الذهب، ولاحظ وجود أي تفاعلات ناتجة عن إضافة الحمض، حيث يشير التفاعل الذي ينتج اللون الأخضر، إلى أن القطعة من معدن عادي أو معدن مطلي بالذهب، بينما يُشير التفاعل الذي يُنتج اللون الذهبي للنحاس المطلي بالذهب.

ويوضح التفاعل الذي ينتج عنه اللون الأبيض الحليبي ، أن القطعة من الفضة المطلية بالذهب، وخلافا لكل ما سبق، فإن عدم وجود أي تفاعل ، يشير إلى أن القطعة من الذهب الحقيقي.

ما أفضل وقت لشراء الدهب؟

توقع أمير رزق عضو شعبة المصوغات والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يصل سعر جرام الذهب من العيار 21 لـ900 جنيه بنهاية العام الحالي 2019، بينما توقع أن يصل سعر جرام الذهب من العيار 24 لـ1020 جنيها، وذلك في ظل وجود الحروب الاقتصادية العالمية بين الولايات المتحدة الأمريكية، وبين الصين ، التي تدفع سعر المعدن الأصفر نحو الصعود ، لذا فإنه من الأفضل شراء الذهب الآن قبل حدوث تلك الارتفاعات.

ونصح عضو شعبة المصوغات والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية ، بشراء كسر الذهب ، أي بقايا الذهب ، الذي يعيد الجواهرجي صناعته نتيجة بيع المستهلكين أو تصغير خاتم أو أسورة، أو الجنيهات الذهبية أو أونصة في حالة الاستثمار.