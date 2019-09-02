بعد قرار إلغاء الدولار الجمركي.. توقعات بعدم تأثر القطاع العقاري

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أعلن رئيس غرفة التطوير العقاري المهندس طارق شكري، عن توقعه أن يحدث حالة من الارتباك بالقطاع العقاري المصري بسبب القرار الوزاري الذي أصدرته وزارة المالية المصرية الخاص بإلغاء الدولار الجمركي، وتطبيق السعر الحر للدولار الأمريكي وذلك اعتباراً من بداية شهر سبتمبر الجاري لعام 2019، لفت إلى أن هذا الارتباك لن يؤثر بشكل كبير على القطاع العقاري المصري.

أشار المهندس طارق شكري، خلال تصريحات صحفية له، أن القطاع العقاري المصري يعتمد على ما يقرب من نسبة 70 إلى نسبة 75% من المنتج المحلي.

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كما أشار إلى أن النسبة المتبقية التي يحتاج إليه السوق العقاري المصري، يتم استيرادها من الخارج، وذلك مثل بعض المواد الخام، وتلك النسبة هي التي سوف تتأثر بتطبيق السعر الحر للدولار بعد تم إصدار القرار الخاص بإلغاء سعر الدولار الجمركي من قبل وزارة المالية المصرية.

أشار المهندس طارق شكري إلى أن تلك الحالة من الارتباك التي سوف يحدثها تطبيق القرار الخاص بإلغاء الدولار الجمركي سوف يؤثر على الإجراءات التنفيذية، وأوضح أن التعامل في ظل الدولار الجمركي الحر سوف يكون بمثابة استقرار للعملة، إلى جانب ثبات سعرها.

أوضح إلى أن ذلك بخلاف التعامل بسعر يومي بسعر الدولار الأمريكي الحر، الذي سوف يؤثر على قيمة الواردات بتغيير قيمة الدولار الأمريكي سواء من حيث الصعود أو من حيث الهبوط هبوط العملة الأمريكية.

شعبة الأسمنت: إلغاء سعر الدولار الجمركي لن يؤدي إلى أي تغيير في أسعار السوق العقاري المصري

صرح رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات مدحت اسطفانوس، إن إلغاء سعر الدولار الجمركي، إلى جانب تطبيق السعر الحر لن يؤثر على صناعة الأسمنت في مصر، وبالتالي لن يؤثر على أسعار القطاع العقاري المصري.

أضاف إلى أن سعر الدولار الأمريكي قد أصبح متقارباً سواء من خلال سعر الدولار الجمركي أو خلال سعر الدولار الحر اليومي، ولفت إلى أنه من الأفيد أن يتم التعامل بسعر واحد خلال تلك الفترة، كما أوضح أن تطبيق التعامل بالسعر الحر يعد دليل على استقرار سعر الدولار الأمريكي خلال الفترة السابقة.

شعبة مواد البناء تعلن عن ترحيبها بالقرار في حال صدوره

كما أعلن أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن تأكيده على أن قرار وقف العمل بنظام الدولار الجمركي، والعمل على تطبيق السعر الحر للدولار الأمريكي اليومي، لن يؤثر مطلقاً على أسعار مواد البناء، وبالتالي لن يؤثر على أسعار القطاع العقاري المصري.

وأعلن أحمد الزيني عن ترحيبه بالقرار الوزاري الصادر عن وزارة المالية المصرية الخاص بإلغاء سعر الدولار الجمركي والاعتماد على سعر الدولار الحر اليومي المعلن عنه من قبل البنك المركزي المصري في حال صدور هذا القرار الوزاري.

وأكد الزيني على ضرورة تطبيق هذا القرار الوزاري خلال وقت سابق، وخصوصاً مع استقرار سعر الدولار الأمريكي لفترة زمنية تعد طويلة، وأشار إلى وجود اكتفاء ذاتي من الأسمنت، وكذلك الحديد المعتمد عليها من قبل القطاع العقاري المصري، وبالتالي فلن يؤثر تطبيق هذا القرار الخاص بإلغاء سعر الدولار الجمركي والتعامل بسعر الدولار الحر على القطاع العقاري في السوق المحلي المصري.

ولفت أحمد الزيني إلى أن تطبيق السعر الحر للدولار اليومي المعلن عنه من قبل البنك المركزي المصري، سوف يأتي في مصلحة الدولة المصرية في المقام الأول، وشدد على عدم تأثر سوق مواد البناء المصري بتطبيق السعر الحر للدولار للجمارك، وأوضح أن هذا القرار لن يؤثر على أسعار العقارات خصوصاً مع زيادة المعروض، إلى جانب قلة الطلب على العقارات خلال الفترة الراهنة.

كانت مصادر بوزارة المالية المصرية قد أعلنت إنه تم العمل بالسعر اليومي الحر للدولار الأمريكي بالمنافذ الجمركية، وقد تم وقف العمل بنظام الدولار الجمركي اعتباراً من بداية شهر سبتمبر الجاري لعام 2019.

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