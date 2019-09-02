بأقل عائد.. تعرف على تفاصيل برنامج تمويل الموظفين في 3 بنوك والمستندات المطلوبة

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تعمل العديد من البنوك العاملة بسوق الصرافة المصري على طرح برامج تمويل شخصى إلى عملائها من أجل تلبية احتياجات عملائها المختلفة، ويختلف كل بنك عن البنك الأخر من حيث المستندات المطلوبة والشروط التي يجب توافرها في العملاء من أجل الحصول على التمويل الراغبين في الحصول عليه، إلى جانب اختلاف الإجراءات الخاصة بعمليات صرف القرض الشخصي.

وتستعرض موقع مصر 365 خلال التقرير التالي الشروط الواجب توافرها من أجل صرف القرض الشخصي من عدد من البنوك العاملة بسوق الصرافة المصرية.

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مصرف أبوظبي الإسلامي

يقدم مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة متنوعة من برامج التمويل، من بينها الآتي:

برنامج تمويل الموظفين المصريين، والموظفين الأجانب المقيمين بأراضي الدولة المصرية، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 21 عاماً إلى 60 عاماً.

المستندات المطلوبة:

تقديم طلب تمويل.

تقديم صورة من بطاقة رقم قومي تكون سارية بالنسبة للموظفين المصريين.

أو تقديم جواز سفر ساري.

تقديم خطاب من جهة العمل موضحًا فيه تاريخ نهاية العقد، أو تصريح الإقامة بالنسبة للأجانب المقيمين

تقديم شهادة معتمدة موضح فيها بيان مفردات الراتب الشهري، أو تقديم خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط، بتاريخ إصدار لا يتجاوز عن شهر واحد من تاريخ تقديم طلب الحصول على تمويل بالطلب.

بنك مصر

يقدم بنك مصر قرض شخصي، حيث يتميز البنك بتقديم القرض بإجراءات بسيطة، حيث يقوم العميل بتقديم شهادة بالدخل أو تقديم كشف حساب بنكي فقط، وذلك دون الحاجة لتقديم تعهد من قبل جهة العمل أو من خلال تحويل الراتب إلى البنك مباشرة، ويسجل الحد الأقصى للقرض قيمة تقرب من 500 ألف جنيهاً مصرياً، على فترة سداد تصل إلى ستة سنوات، بأسعار عائد منافسة.

يجدر هنا الإشارة إلى أن بنك مصر يقوم بتقديم القرض إلى العاملين في القطاع الحكومي أو العاملين في القطاع العام والعاملين في القطاع الخاص، كما يتضمن القرض الجديد برامج متميزة بالنسبة إلى لموظفي البنوك، وموظفي شركات الاتصالات وشركات البترول والبتروكيماويات وأصحاب المهن الحرة من المهندسين والأطباء والصيادلة أيضاً.

البنك التجاري الدولي

يقدم البنك التجاري الدولي القرض الشخصي بدون أي ضمانات.

يبدأ القرض الشخصي من قيمة 5 آلاف جنيهاً مصرياً، ويصل إلى مليون جنيهاً مصرياً.

مدة سداد القرض تتراوح ما بين 12 شهراً وتصل مدة 120 شهراً.

تأمين على الحياة حتى يتم الانتهاء من سداد فترة القرض.

إمكانية الاقتراض بضمان الودائع و الشهادات.

سهولة سداد القرض من خلال أكثر من 180 فرع، وأكثر من 80 ماكينة إيداع نقدي “ATM”.

المستندات المطلوبة:

صورة من بطاقة الرقم القومي تكون سارية.

تقديم إيصال حديث لفاتورة الهاتف أو فاتورة الكهرباء أو الغاز ” بحد أقصى ثلاثة شهور”.

تقديم إثبات الدخل في حالة عدم تحويل الراتب.

تقديم خطاب من جهة العمل بمفردات المرتب، أو ثلاثة إشعارات لمفردات المرتب، أو تقديم كشف حساب بنكي عن آخر 6 شهور.

فى حالة أصحاب الأعمال و المهن الحرة، يتم تقديم كشف حساب بنكي شخصي، أو باسم الشركة عن أخر ستة 6 أشهر من صورة من سجل تجاري تكون سارية.

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