مدبولي يناقش سبل تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتيسير الإجراءات للمستثمرين

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أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال العمل على تنفيذ عدد من الإجراءات، وبعض من الآليات المحفزة، والتي يأتي في إطار العمل على تيسير، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب، والسعي من أجل حل كافة المشكلات وإزالة جميع العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب في أقرب وقت، فضلاً عن وضوح الإجراءات الاقتصادية التي من شأنها أن تعمل على إعطاء رسائل ثقة بمناخ الاستثمار بجمهورية مصر العربية أمام العالم بأسره.

جاء تلك التصريحات خلال فعاليات الاجتماع الذي عقده اليوم رئيس مجلس الوزراء المصري، لمناقشة سبل تحفيز الاستثمار الأجنبي بمصر، وتيسير، وكذلك تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين بهدف العمل على ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية في كافة القطاعات الاقتصادية المصرية، بحضور الدكتورة وزير الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، ووزير المالية الدكتور محمد معيط، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة.

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وقد طلب الدكتور مصطفى مدبولي، خلال فعاليات الاجتماع الذي عقد اليوم بالعمل على عرض مجموعة من المحددات والإجراءات المُبسطة التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وأشار وزير المالية الدكتور محمد معيط إلى أنه قد قام بالفعل باتخاذ عدد من القرارات الوزارية التي سوف تُمثل نقلة نوعية في مجال تسهيل كافة الإجراءات على المستثمرين الأجانب.

وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري على ضرورة الإسراع بصرف المستحقات المالية الخاصة بتحفيز الصادرات، وذلك تبعاً للبرنامج الجديد الذي قد تم الاتفاق عليه، وشدد على ضرورة تفعيل هذا البرنامج بشكل فوري.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر، إلى أن الوزارة تعمل على حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين الجادين، الذين سوف يعملوا على تسطير قصص نجاحهم بقطاعات الاقتصادية مختلفة في الاقتصاد المصري الوطني، ولفت إلى أنها تعمل جاهدة على إنجاز هذا الملف خلال الوقت الراهن بكافة السُبل المتاحة، وفي الوقت نفسه تسعى من أجل التغلب على التحديات، والعقبات التي تطرأ بهذا الصدد.

وعرضت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ملخص دراسة مقارنة خاصة بالحوافز الاستثمارية التي تقدمها بعض الدول إلى المستثمرين الأجانب، والحوافز التي تقدمها بالدولة المصرية، بما يؤدي لزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، وتدفقها في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأثناء فعاليات الاجتماع الذي عقد اليوم، فقد تم الاتفاق على أن يقوم الدكتور محمد معيط، بعرض ورقة عمل بشأن اتخاذ كافة المجموعات الخاصة بالقرارات المحددة في هذا الصدد الخاصة بالحوكمة والإجراءات ، واختصارها بأضيق الحدود الممكنة، بما يُساهم في التيسير على المستثمرين.

وفي ختام فعاليات الاجتماع الذي عقد اليوم الاثنين، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سوف يتم على تثبيت موعد من أجل عقد اجتماعات تتم بشكل دوري لعدد من الملفات التي توليها الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً، والتي يأتي على رأسها تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وفض كافة التشابكات المالية، وغيرها.

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