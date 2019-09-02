مؤشرات البورصة تغلق اليوم على ارتفاع جماعي بحجم تداول تجاوز مليار جنيهاً

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أنهت مؤشرات البورصة المصرية اليوم على ارتفاع، حيث أغلقت تعاملات اليوم لمؤشر البورصة الرئيسي “EGX30″، تداولات اليوم الاثنين، مرتفعاً بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 15110.23 نقطة.

كما ارتفع أيضاً خلال تعاملات اليوم مؤشر “EGX 50 EWI” لأكبر 50 شركة متداولة، بنسبة مئوية تصل إلى 0.36% حيث أغلق المؤشر تعاملاته عند مستوى 2190.37 نقطة، كما قفز مؤشر “EGX30 Capped”، محدد الأوزان بنسبة مئوية تصل إلى 1.07% حيث أغلق تعاملات اليوم عند مستوى 18347.47 نقطة.

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ارتفع مؤشر “EGX30 TR” لأنشط 30 شركة للعائد الكلي، بنسبة مئوية تصل إلى 1.3% حيث أغلق تعاملات اليوم الاثنين عند مستوى 5608.65 نقطة.

بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر “EGX70″، بنسبة مئوية تصل إلى 0.43% حيث أغلق تعاملات اليوم عند مستوى 557.1 نقطة، وارتفع مؤشر “EGX100” بنسبة مئوية تصل إلى نسبة 1.12% حيث أغلق تعاملات اليوم عند مستوى 1477.93 نقطة.

وتجاوز حجم التداول اليوم خلال جلسة تعاملات البورصة المصرية ما يقرب من مليار جنيهاً مصرياً، كما ارتفع رأس المال السوقي بما يقرب من 6.8 مليار جنيهاً مصرياً، ليصل إلى مستوى 779.3 مليار جنيهاً مصرياً مع نهاية التعاملات.

كما اتجه المستثمرين الأجانب وحدهم إلى عمليات الشراء اليوم خلال التعاملات البورصة المصرية، حيث سجل صافي مشتريات الأجانب في سوق المال المصري اليوم الاثنين بما يقرب من 33.7 مليون جنيهاً مصرياً.

بينما اتجه المصريين، وكذلك العرب إلى عمليات البيع خلال تعاملات اليوم بالبورصة، حيث سجل صافي مبيعات المصريين في البورصة اليوم ما يقرب من 24.66 مليون جنيهاً مصرياً، وسجل صافي مبيعات العرب بالبورصة المصرية ما يقرب من 9.06 مليون جنيهاً مصرياً.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن عدد أسهم الشركات المرتفعة خلال تعاملات اليوم الاثنين قد سجل ما يقرب من 56 شركة، بينما تراجعت أسهم ما يقرب من 79 شركة، ولم تتغير أسهم حوالي 31 شركة.

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