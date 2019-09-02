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تتباين أسعار السلع التموينية من حين لآخر، لذا نعرض فيما يلي أسعار السلع التموينية في شهر سبتمبر 2019، بمنافذ التموين المختلفة وهي: فروع شركات الأهرام، وفروع جمعيتي، والنيل والإسكندرية للمجمعات الاستهلاكية ومحال البقالة التموينية، ومنافذ شركتي المصرية العامة لتجارة الجملة.

ويصل عدد مجمعات استهلاكية ومخازن ومنافذ التجزئة بالجمهورية إلى 3900 منفذ، منهم 167 فرعا لشركة النيل للمجمعات في القاهرة والجيزة، و 228 فرعا لشركة إسكندرية للمجمعات الاستهلاكية في الإسكندرية، وبعدد 381 فرع تجزئة الشركة العامة للتجارة في محافظات الدلتا ، و 1851 فرع للجملة والمخازن، والشركة المصرية للجملة في محافظات الصعيد، بعدد 161 فرع تجزئة، بالإضافة إلى 900 فرع جملة ومخازن، والشركة المصرية للحوم، بعدد 25 مجمعا استهلاكيا بالقاهرة والجيزة، والشركة المصرية للأسماك بعدد 25 مجمعًا استهلاكيًا بالقاهرة والجيزة، و4 آلاف منفذ جمعيتي، و30 ألف محل بقالة تموينية على مستوى الجمهورية.

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وكل المنافذ السابقة تم إنشائها لتوفير احتياجات 71 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز المدعم، و64 مليونًا و400 ألف من المقررات التموينية.

وتصل قيمة الفرد الواحد المقيد على البطاقة التموينية 50 جنيها لأول 4 أفراد وباقي الأفراد 25 جنيها كل شهر يحصل من خلالها على سلع غذائية وغير غذائية، و 150 رغيف خبز مدعم شهريًا بسعر 5 قروش للرغيف الواحد لكل فرد مقيد على البطاقة التموينية.

ويبلغ الدعم الحكومي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في الموازنة 2019/2020، ما يقرب من 89 مليار جنيه دعما.

وقال ماجد نادي ، المتحدث النقابة العامة لبقالي التموين أن المقررات التموينية لشهر سبتمبر الجاري ، تم استلامها من مخازن المصرية و العامة لتجارة الجملة، مؤجدا أنه لا توجد أي سلع تشهد نقص في الكميات الموردة ، مع حدوث أي أزمات في المقررات.

ويتم صرف سلع فارق نقاط الخبز المدعم عن شهر أغسطس الماضي، لحاملي البطاقات التموينية بالتوازي مع صرف المقررات التموينية الحالية، كما يتم صرف سلع مجانية من يوم 1 إلي يوم 20 كل شهر ، لمن قام بتوفير عدد من حصة الخبز المدعم للفرد الواحد.

أسعار السلع التموينية في سبتمبر 2019

السلعة السعر بالجنية السكر 1 ك 9.5 المكرونة 1 ك 7.25 الأرز 1 ك 9 المسلي الصناعي 800 جرام 17.25 زيت خليط 1 لتر 19 شاي 40 جرام 3 خل 900 مللي 4.25 طحينة 33 عسل أسود 15.25 مربي 20 دقيق 1 ك 10 صابون غسيل 125 جرام 4.5 صابون تواليت 125 جرام 5.5 جبنة ربع كيلو 8