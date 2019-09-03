ارتفاع العنب والطماطم.. إليكم أسعار الفواكه والخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور

3 سبتمبر، 2019
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ارتفاع العنب والطماطم.. إليكم أسعار الفواكه والخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور
ارتفاع العنب والطماطم.. إليكم أسعار الفواكه والخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور
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مع بداية تعاملات اليوم بسوق العبور للجملة ارتفعت أسعار الطماطم، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار العنب، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار تعاملات أمس الاثنين بسوق الجملة.

حيث تراوح سعر كيلو الطماطم خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة ما بين 2.5 إلى 5.2 جنيه، بزيادة تقدر بحوالي 20 قرشاً في الكيلو، كما ارتفعت أسعار العنب بقيمة جنيهاً مصرياً في مقابل أسعار تعاملات أمس الاثنين بسوق العبور للجملة.

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ويرصد موقع مصر 365 أسعار الجملة لـ أهم الفواكه والخضروات، كما وردت عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لسوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور:

  • سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 جنيه و 5.2 جنيه، بزيادة 20 قرشاً.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2 إلى 3.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 25 إلى 35 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 1.5 إلى 3.50 جنيه.
  • سجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 1.5 جنيه إلى 4 جنيهات، بتراجع 50 قرشاً.
  • سجل سعر كيلو الفلفل الحامي البلدي ما بين 1.5 جنيه إلى 4 جنيهات، بتراجع 50 قرشاً.
  • سجل سعر كيلو الملوخية ما بين 2 جنيه إلى 3 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 2.5 إلى 4.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البامية ما بين 12 إلى 18 جنيه.

أسعار الفواكه اليوم الثلاثاء بسوق العبور للجملة

  • تراوح سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 5 جنيهات إلى 11 جنيه.
  • سجل سعر كيلو العنب البناتي الأصفر ما بين 4 إلى 7 جنيهات، بزيادة جنيه.
  • تراوح سعر كيلو العنب البناتي الأحمر ما بين 5 إلى 8 جنيهات، بزيادة جنيه.
  • سجل سعر كيلو التين البرشومي ما بين 5 إلى 9 جنيهات، بزيادة جنيه.
  • تراوح سعر كيلو المانجو العويس ما بين 15 إلى 19 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

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