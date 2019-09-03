أسعار الذهب ترتفع في مصر لأول مرة منذ 6 أيام خلال تعاملات الثلاثاء

3 سبتمبر، 2019
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ارتفاع أسعار الذهب بمصر لأول مرة منذ 6 أيام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
ارتفاع أسعار الذهب بمصر لأول مرة منذ 6 أيام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
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ارتفعت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء أسعار الذهب بمصر، مقارنة بمستويات أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الاثنين، وذلك للمرة الأولى منذ 6 أيام.

وقد أعلن سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن سعر جرام الذهب عيار 21 قد ارتفع بقيمة جنيهين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء إلى مستوى 706 جنيهات، في مقابل سعر أمس الاثنين الذي سجل ما يقرب من 704 جنيهات.

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وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 ما يقرب من 605 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ما يقرب 807 جنيهات، كما سجل سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ما يقرب من 5648 جنيهاً مصرياً.

أسعار الذهب العالمية

أما بالنسبة إلى أسعار الذهب العالمية فقد انخفضت أسعار الذهب العالمية في ظل ارتفاع قيمة العملة الأمريكية “الدولار”، لكن هناك مخاوف من حدوث تباطؤ في أداء الاقتصادي العالمي بسبب تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية أبقت الأسعار قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

أما بالنسبة لتعاملات الذهب الفورية فقد هبطت بنسبة 0.2% إلى مستوى 1528 دولارا، لكن يظل المعدن الأصفر غير بعيد عن أعلى مستوى له منذ شهر أبريل لعام 2013 الذي سجله خلال الأسبوع السابق عند مستوى 1554.56 دولار.

كما ارتفع الذهب خلال تعاملات العقود الأمريكية الآجلة بنسبة مئوية تصل إلى 0.4% عند نسبة 1535.9 دولار للأونصة.

أقرا المزيد سعر الذهب اليوم في مصر “جدول محدث باستمرار”.

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