عيار 21 بـ 706.. أسعار الذهب ترتفع لأول مرة في أسبوع

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خالفت أسعار الذهب التوقعات، وسجلت ارتفاعا في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، وذلك للمرة الأولى في 6 أيام.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 جنيهين، خلال تعاملات اليوم إلى 706 جنيهات، مقابل 704 جنيهات أمس، حسبما قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

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وسجل سعر جرام الذهب الجرام عيار 24 نحو 807 جنيهات، وعيار 18 سجل نحو 605 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5648 جنيها.

وعلى المستوى العالمي، انخفضت أسعار الذهب في ظل ارتفاع الدولار، لكن مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية أبقت الأسعار قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ونزل سعر المعدن النفيس، في المعاملات الفورية بقيمة، 0.2% إلى 1528 دولارا، لكنه يظل غير بعيد عن أعلى مستوى منذ أبريل 2013 الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1554.56 دولار.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1535.9 دولار للأوقية.