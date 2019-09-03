عيار 21 بـ 706.. أسعار الذهب ترتفع لأول مرة في أسبوع

3 سبتمبر، 2019
170
Advertisements

خالفت أسعار الذهب التوقعات، وسجلت ارتفاعا في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستوياتها أمس الاثنين، وذلك للمرة الأولى في 6 أيام.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 جنيهين، خلال تعاملات اليوم إلى 706 جنيهات، مقابل 704 جنيهات أمس، حسبما قال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

Advertisements

وسجل سعر جرام الذهب الجرام عيار 24 نحو 807 جنيهات، وعيار 18 سجل نحو 605 جنيهات، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5648 جنيها.

وعلى المستوى العالمي، انخفضت أسعار الذهب في ظل ارتفاع الدولار، لكن مخاوف التباطؤ الاقتصادي العالمي جراء تصاعد الحرب التجارية الأمريكية الصينية أبقت الأسعار قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات.

ونزل سعر المعدن النفيس، في المعاملات الفورية بقيمة، 0.2% إلى 1528 دولارا، لكنه يظل غير بعيد عن أعلى مستوى منذ أبريل 2013 الذي سجله الأسبوع الماضي عند 1554.56 دولار.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1535.9 دولار للأوقية.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

بعد قرار خفض أسعار الفائدة.. تعرف على شهادة الادخار الأعلى فائدة بالبنوك المصرية
3 سبتمبر، 2019
1٬605

تفاصيل أعلى شهادات الإدخار عائداً في البنوك بعد خفض أسعار الفائدة

ارتفاع أسعار الذهب بمصر لأول مرة منذ 6 أيام خلال تعاملات اليوم الثلاثاء
3 سبتمبر، 2019
869

أسعار الذهب ترتفع في مصر لأول مرة منذ 6 أيام خلال تعاملات الثلاثاء

بعد إلغاء الدولار الجمركي.. تنبؤات بمعدلات التضخم الاقتصادي بمصر
3 سبتمبر، 2019
203

بعد إلغاء الدولار الجمركي.. تنبؤات بمعدلات التضخم الاقتصادي بمصر

سعر الدولار اليوم
3 سبتمبر، 2019
18٬024

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019: تحركات جديدة لأسعار الدولار في مصر الآن

سعر الذهب اليوم
3 سبتمبر، 2019
31٬139

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019: ارتفاع جديد لأسعار الذهب في مصر الآن

ارتفاع العنب والطماطم.. إليكم أسعار الفواكه والخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور
3 سبتمبر، 2019
367

ارتفاع العنب والطماطم.. إليكم أسعار الفواكه والخضروات اليوم الثلاثاء بسوق العبور

اسعار الحديد والاسمنت اليوم
3 سبتمبر، 2019
2٬509

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019: أسعار مواد البناء فى مصر

3 سبتمبر، 2019
5٬209

أسعار العملات والذهب اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019: اسعار الدولار والريال واليورو في مصر

بورصة الدواجن
3 سبتمبر، 2019
9٬044

اسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019: أسعار الدواجن الآن في مصر

سعر الريال السعودي اليوم
3 سبتمبر، 2019
2٬242

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 بالبنوك والسوق السوداء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق