17 سبتمبر.. طرح وحدات بالمزاد العلني في الشيخ زايد

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بمساحات تتراوح من 60 مترًا حتى 175 مترًا، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، عقد جلسة مزاد علني يوم 17 سبتمبر الجاري، لطرح عددٍ من الوحدات التجارية والإدارية والمهنية في مدينة الشيخ زايد.

وأكدت المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، أنّه لدخول جلسة المزاد العلني يجب شراء كراسة الشروط من مقر جهاز مدينة الشيخ زايد وذلك بمقابل 500 جنيه، بالإضافة إلى سداد نحو 10 آلاف جنيه، مشيرة إلى أنَّ من سيرسي المزاد عليه سيدفع نحو 25% من قيمة بيع الوحدة، و1.5% مصروفات إدارية، ومجلس أمناء، ونحو 3 آلاف جنيه وديعة اتحاد الشغالين، وذلك عقب من سيرسي عليه المزاد.

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وأشارت الوزارة إلى أنَّه يجرى سداد 75% من ثمن الوحدات التجارية والإدارية والمهنية يطريقتين، الأولى تكون من خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، وذلك عن طريق استكمال سداد باقي قيمة الوحدة كليًا.

وتأتي الطريقة الثانية لمدة 36 شهرًا، عن طريق سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية، وتُضاف إليها فائدة البنك المركزي المصري السارية عند السداد.

وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، أنَّ الفائدة تحتسب من تاريخ رسو المزاد حتى تاريخ سداد الأموال ويأتي ذلك إضافة إلى نحو 5.% مصروفات تحصيل، ويستحق سداد القسط الأول عقب 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، وذلك إضافة إلى تحرير العميل شيكات آجلة باسم الجهاز بقيمة الأقساط قبل الاستلام.