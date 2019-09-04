البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 52 مليون دولار خلال أغسطس 2019

4 سبتمبر، 2019
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البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 52 مليون دولار خلال أغسطس 2019
البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 52 مليون دولار خلال أغسطس 2019
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أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019، إلى ما يقرب من 52 مليون دولار أمريكي، ليسجل حوالي 44.969 مليار دولار أمريكي.

وقد أعلن البنك المركزي المصري عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص به، إن احتياطي النقد الأجنبي المصري قد ارتفع ما يقرب من 52 مليون دولار خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019، ليصل الاحتياطي النقدي إلى ما يقرب من 44.969 مليار دولار أمريكي في مقابل 44.917 مليار دولار أمريكي خلال شهر يوليو السابق لعام 2019.

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