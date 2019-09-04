مجلس الوزراء يكشف حقيقة الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة العامة للدولة

4 سبتمبر، 2019
165
حقيقة.. الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة العامة للدولة
حقيقة.. الاستقطاع من أرصدة المواطنين بالبنوك لسد عجز الموازنة العامة للدولة
Advertisements

صرح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، أن ما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تفيد باعتزام الحكومة المصرية أن تقوم بالاستقطاع من أرصدة المواطنين المصريين المتواجدة في البنوك المصرية من أجل سد عجز الموازنة العامة المصرية تعد أنباء عارية تماماً من الصحة.

وأوضح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري خلال التقرير الصادر عنه لكشف الحقائق، اليوم الأربعاء، أنه قد تم التواصل مع البنك المركزي المصري، والذي أعلن عن نفيه لصحة تلك الأنباء، كما أكد المركزي المصري عدم وجود أي نية على الإطلاق للاستقطاع من أرصدة المواطنين في البنوك العاملة بسوق الصرافة المصري، لأي سبب من الأسباب.

Advertisements

كما شدد البنك المركزي المصري على أن الأرصدة الخاصة بالمُودعين في البنوك هي أموال خاصة لأصحابها لا يحق للبنك الاستقطاع منها، أو أن يتم مساسها تحت أي مسمى، تبعاً للمادة الصادرة تحت رقم 97 من قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي، وأن كل ما يثُار في هذا الصدد يعد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة الهدف منها إثارة غضب المُودعين في البنوك المصرية.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن المادة الصادرة تحت رقم 97 قد نصت على التالي: “أن تكون كافة حسابات العملاء وودائعهم، وأماناتهم، وخزائنهم في البنوك العاملة في سوق الصرافة المصري، وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا من خلال إذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو أحد الموصى لهم بكل أو بعض تلك الأموال، أو من النائب القانوني، أو الوكيل المفوض في ذلك أو بناءً على حكم قضائي أو حكم محكمين”.

أقرا المزيد الحكومة تحسم جدل حول نبأ فصل البنين عن البنات بالجامعات

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

غداً 4 بنوك تبدأ رد شهادات قناة السويس.. تعرف على باقة متنوعة من المنتجات البديلة
4 سبتمبر، 2019
165

غداً 4 بنوك تبدأ رد شهادات قناة السويس.. تعرف على الأوعية الادخارية البديلة

حقيقة.. تعرض الدولة المصرية لموجة غلاء بعد تحرير سعر الدولار الجمركي
4 سبتمبر، 2019
165

المالية توضح حقيقة تعرض مصر لموجة غلاء بعد تحرير سعر الدولار الجمركي

​التطوير العقاري تعلن إن الإسكان المتوسط هو الحصان الرابح للسوق الفترة القادمة
4 سبتمبر، 2019
165

​التطوير العقاري: الإسكان المتوسط هو الحصان الرابح في الفترة المقبلة

البنك المركزي: ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 52 مليون دولار خلال أغسطس 2019
4 سبتمبر، 2019
196

البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع 52 مليون دولار خلال أغسطس 2019

مجلس الوزراء يعلن عن إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية قريباً بطريقة إلكترونية
4 سبتمبر، 2019
168

مجلس الوزراء يعلن عن إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية قريباً بطريقة إلكترونية

منح تيسيرات سداد على الأراضي والوحدات بمشروع "بيت الوطن" لمدة 3 أشهر.. إليكم التفاصيل
4 سبتمبر، 2019
185

17 سبتمبر.. طرح وحدات بالمزاد العلني في الشيخ زايد

تعرف على.. كيفية تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي السيطرة على الدين الخارجي بمصر؟
4 سبتمبر، 2019
252

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم
4 سبتمبر، 2019
24٬189

سعر الدولار اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019: أسعار الدولار في مصر الآن

سعر الريال السعودي اليوم
4 سبتمبر، 2019
2٬647

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

اسعار الحديد والاسمنت اليوم
4 سبتمبر، 2019
2٬757

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأربعاء 4 سبتمبر 2019: أسعار الحديد والأسمنت فى مصر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إغلاق