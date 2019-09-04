غداً 4 بنوك تبدأ رد شهادات قناة السويس.. تعرف على الأوعية الادخارية البديلة

4 سبتمبر، 2019
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غداً 4 بنوك تبدأ رد شهادات قناة السويس.. تعرف على باقة متنوعة من المنتجات البديلة
غداً 4 بنوك تبدأ رد شهادات قناة السويس.. تعرف على باقة متنوعة من المنتجات البديلة
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تبدأ اعتباراًُ من الغد الخميس 4 بنوك عاملة بسوق الصرافة المصري برد قيمة شهادات قناة السويس لحسابات العملاء، وذلك بعد انتهاء أجل شهادات قناة السويس بعد مرور 5 سنوات على إصدارها تلك الشهادات، من أجل تمويل مشروع قناة السويس الجديدة بقيمة مالية إجمالية سجلت ما يقرب من 64 مليار جنيهاً مصرياً.

وقد أكدت البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس على استعدادها لتوظيف تلك الأموال فى عدد من الأوعية الادخارية بمزايا للعملاء على حسب رغبتهم، وعلى حسب اختياراتهم، وقراراتهم.

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من جانبه فقد أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط عن نفيه للأنباء التي أثير خلال الفترة السابقة بشأن استعداد وزارة المالية المصرية لإصدار أدوات دين من أجل سداد قيمة شهادات قناة السويس، والتي يحين موعد استحقاقها اعتباراً من غداً الخميس الموافق الـ 5 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019.

وقد أوضحت التقارير الصحفية التي أعلنت أمس الثلاثاء نقلاً عن مصادر في الحكومة المصرية أن وزارة المالية تعتزم إصدار أدوات دين بقيمة تقرب من 64 مليار جنيهاُ مصرياً من أجل سداد قيمة شهادات قناة السويس بعد حلول موعد اسحقاقها خلال الـ 5 من شهر سبتمبر الجاري لعام 2019.

وأوضح الدكتور محمد معيط أن الحكومة المصرية قد قامت بتدبر أموال شهادات قناة السويس بالفعل، وسددتها إلى البنك المركزي المصري، والذي سددها بدوره إلى البنوك المصدرة لتلك الشهادات، وقد أعلنت مصادر في القطاع المصرفي إن البنك المركزي المصري قد بدأ بشكل فعلي في سداد تلك الأموال إلى البنوك التالية:

  • بنك القاهرة.
  • بنك مصر.
  • البنك الأهلي المصري.
  • بنك قناة السويس.

وقد أعلنت هيئة قناة السويس أنها قد قامت بجمع أكثر من 60 مليار جنيهاً مصرياً خلال عام 2014 من خلال إصدار شهادات إدخار لعملاء البنوك لأجل 5 سنوات بفائدة سنوية تصل إلى 12%.

وقد تم استغلال تلك الحصيلة من شهادات قناة السويس بمشروع ازدواج الممر الملاحي في قناة السويس، والعمل على حفر الأنفاق الجديدة أسفل القناة، وقد توقع المحللين الاقتصاديين خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019، إن تبقى أكثر من نسبة 80% من أموال حاملي شهادات قناة السويس البالغ عددهم ما يقرب من 1.1 مليون مودع داخل القطاع المصرفي، ومن المرجح أن يعاد استثمارها في شهادات وأوعية ادخارية جديدة.

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