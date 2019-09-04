​التطوير العقاري: الإسكان المتوسط هو الحصان الرابح في الفترة المقبلة

4 سبتمبر، 2019
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​التطوير العقاري تعلن إن الإسكان المتوسط هو الحصان الرابح للسوق الفترة القادمة
​التطوير العقاري تعلن إن الإسكان المتوسط هو الحصان الرابح للسوق الفترة القادمة
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صرح نائب رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المهندس أمجد حسنين، إن الإسكان المتوسط خلال الفترة القادمة يعد هو الحصان الرابح في سوق الاستثمار العقاري المصري، حيث أن الحكومة المصرية قد قامت بدور متميز في العمل على تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي لفئة محدودى الدخل، وأشار إلى أن السوق العقاري المصري قد شهد نمواً بما يقرب من 10% إلى 20 % خلال العام الراهن 2019، مقارنة بالعام السابق 2018.

وأضاف المهندس أمجد حسنين، خلال البيان الصادر عنه اليوم الأربعاء، أن القرار الصادر من قبل البنك المركزي المصري الخاص بخفض أسعار الفائدة له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد المحلي المصري بصفة عامة، كما أنه يعمل على يشجع المواطنين المصريين على البحث عن قطاعات من أجل استثمار أموالهم بها، وهو ما يفيد العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى بمصر.

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وأوضح رئيس غرفة التطوير العقاري إلى أن السوق العقاري المصري يتميز بوجود الطلب الحقيقي، بشكل قوي قائم على أسس قوية تعمل على المحافظة على حيوية، وعمل هذا القطاع الضخم، لفت إلى أن هناك طلباً سنوياً ثابتاً على العقار إلى جانب العجز الثابت في السوق العقاري، وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير على سوق العقار المصري.

ولفت أمجد حسنين إلى أن المواطنين المصريين المستثمرين بشهادات قناة السويس، والتي قد انتهت آجالها يتوجهون إلى الاستثمار بقطاعات مختلفة، ومنها القطاع العقاري المصري، فمن المتوقع أن يكون هناك نشاط في مبيعات السوق العقاري المصري خلال الفترة القادمة.

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