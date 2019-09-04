أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الأربعاء

4 سبتمبر، 2019
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ارتفاع أسعار الذهب بمصر 4 جنيهات للجرام خلال تعاملات اليوم الأربعاء
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ارتفعت خلال تعاملات اليوم الأربعاء أسعار الذهب بمصر، بقيمة 4 جنيهات مصرية في الجرام الواحد مقارنة بمستويات أسعار الذهب خلال تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الذهب اليوم

وقد أعلن سكرتير عام شعبة الذهب في غرفة القاهرة التجارية نادي نجيب، خلال تصريحات صحفية له اليوم، إن سعر جرام الذهب عيار 21 قد ارتفع بقيمة 4 جنيهات فى الجرام، خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى قيمة 710 جنيهات، في مقابل قيمة 706 جنيهات بمنتصف تعاملات أمس الثلاثاء.

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وأضاف نادي نجيب أن سعر جرام الذهب عيار 18 قد سجل ما يقرب من 609 جنيهاً مصرياً، وسجل سعر الجرام عيار 24 ما يقرب من 811 جنيهاً مصرياً، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى ما يقرب من 5680 جنيهاً مصرياً.

أسعار الذهب العالمية

أما بالنسبة إلى أسعار الذهب العالمية، فقد تراجعت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم الأربعاء بالسوق العالمي، مع جني المتعاملين الأرباح بعد مكاسب قد حققها المعدن الأصفر بنسبة مئوية تصل إلى 1% خلال الجلسة السابقة، بحسب التصريحات التي أعلنتها وكالة الأنباء “رويترز”.

وقد بقيت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها خلال عدة أعوام مع تصاعد المخاوف من الركود العالمي، بالإضافة إلى الضبابية التي تكتنف بشأن الخلاف التجاري بين أكبر اقتصادين في العالمين بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وخروج الدولة البريطانية من الاتحاد الأوروبي.

هبط الذهب خلال المعاملات الفورية بنسبة مئوية تصل إلى 0.6% عند مستوى 1537.20 دولار للأونصة، ولكن الذهب قرب من مستواه خلال الأسبوع السابق عند مستوى 1554.56 دولار أمريكي، وهو أعلى مستوى له منذ شهر أبريل لعام 2013.

كما هبط الذهب خلال التعاملات الآجلة بالولايات المتحدة الأمريكية بنسبة مئوية تصل إلى 0.6 % عند مستوى 1546.6 دولار أمريكي.

أقرا المزيد سعر الذهب اليوم، جدول محدث باستمرار.

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