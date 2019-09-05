اليوم.. 4 بنوك ترد قيمة شهادات قناة السويس للعملاء

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بنوك “الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس”، هي 4 بنوك يبدأ من خلالها القطع المصرفي برد قيمة شهادات قناة السويس عقب انتهاء مدة طرحها والتي تبلغ نحو 5 سنوات، والتي أصدرت خلال شهر سبتمبر لعام 2014، وتقدر بنحو 64 مليار جنيه، من أجل تمويل مشروع قناة السويس الجديدة.

من جانبه، أكَّد الرئيس المشارك لإدارة البحوث في بنك الاستثمار “سي آي كابيتال”، أنَّ عددًا كبيرًا من حاملي شهادات قناة السويس سوف يتجهون من أجل الاستثمار في الأوعية الادخارية بالبنوك، مشيرًا إلى أنَّ شهادات قناة السويس ذات العائد المرتفع 14%، وهو أفضل أنواع الأوعية الادخارية لأصحاب، على الرغم من وجود أنواعٍ أخرى للاستثمار قد يتوجه إليها حاملو الشهادات وهي تتمثل في الاستثمار بالقطاع العقاري والبورصة.

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ولعدد عملاء بلغ نحو 1.1 مليون عميل، ستتوزع حصص البنوك من “شهادات قناة السويس”، والتي تأتي بواقع 35 مليار جنيه في البنك الأهلي، ونحو 14 مليار جنيه في بنك مصر، ونحو 12.9 مليار في بنك القاهرة، ونحو 2.1 مليار جنيه في بنك قناة السويس.

كانت البنوك الأربعة “الأهلي ومصر والقاهرة وقناة السويس”، المصدرة لشهادات قناة السويس، أعلنت في بيانٍ مشتركٍ، يوم الاثنين الماضي، لعملاء شهادات قناة السويس، أوضحت فيه أنها سوف تتيح باقةً متنوعةً من الأوعية الادخارية المميزة، وذلك لحرصها على خدمة كل شرائح العملاء، بالإضافة إلى سعيها إلى تحقيق أقصى استفادة لهم، من أجل الإبقاء عليهم في منظومة القطاع المصرفي.

وذكر بيان البنوك الأربعة، أن من بين المنتجات الادخارية التي سوف تتيحها الحسابات الجارية، وكذا حسابات التوفير، والودائع والشهادات ذات الآجال المتنوعة، والتي تتميز بأسعار عوائدٍ مختلفة، حيث تتنوع دورية صرف العائد بها بين العائد الشهري، وعائد الربع سنوي، وعائد النصف سنوي، والعائد السنوي.

كان وزير المالية السابق عمرو الجارجي أعلن رفع فائدة شهادة استثمار قناة السويس إلى نحو 15.5% سنويًا، للأعوام الثلاثة المتبقية من فترة الشهادة، وذلك عقب تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة نحو 3%، وطرح شهادات مرتفعة العائد وذلك في السادس من شهر نوفمبر لعام 2016.