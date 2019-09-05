إليكم.. الأسعار وطرق الحجز الشقق والأراضي المطروحة بالمدن الجديدة خلال سبتمبر 2019

Advertisements

صرح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح عدد كبير من قطع الأراضي، بالإضافة إلى طرح وحدات سكنية بمختلف أنواعها، وذلك في المدن الجديدة خلال شهر سبتمبر الراهن لعام 2019.

ينشر موقع مصر 365 خلال هذا التقرير، خريطة وزارة الإسكان الخاصة بطرح الأراضي، وطرح الوحدات السكنية بالمدن الجديدة التي جاءت كالتالي:

Advertisements

طرح الأراضي خلال شهر سبتمبر الراهن بالمدن الجديدة

صرح معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور وليد عباس، إن الهيئة تستعد خلال الوقت الراهن لـ طرح قطع أراضي جديدة إلى الأفراد ضمن محور أراضي الإسكان الاجتماعي، والمتميز، وكذلك الأكثر تميزاً، بعدد من المدن الجديدة، خلال شهر سبتمبر الراهن لعام 2019.

وأضاف الدكتور وليد عباس، خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن عدد قطع الأراضي المقرر أن يتم طرحها خلال شهر سبتمبر الراهن 2019، سيصل إلى 3 آلاف قطعة أرض، تنقسم إلى عدد 2000 قطعة للإسكان المتميز، والأراضي الأكثر تميزاً، وما يقرب من 1000 قطعة أرض للإسكان الاجتماعي، لفت إلى أن العدد النهائي سوف يتم تحديده تبعاً للخطة التسويقية لكل مدينة، وحجم الطلب عليها.

وتابع معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إن طرح الأراضي سوف يكون من خلال “الحجز الإلكتروني”، وذلك بالنسبة لأراضي الإسكان المتميز، وأراضي الإسكان الأكثر تميزاً، بينما أراضي الإسكان الاجتماعي سوف يتم طرحها بنظام القرعة العلنية.

مساحات الأراضي المطروحة

وأشار إلى أن مساحات الأراضي تبدأ من 209 متر وتصل إلى ما يقرب من 1500 متر مربع، لفت عباس إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية سوف تقوم بطرح الأراضي بشكل مستمر للأفراد بأنواعها المختلفة بهدف العمل على ضبط السوق، والعمل على تلبية احتياجات المواطنين.

أسعار الأراضي

حيث تبدأ أسعار أراضي الإسكان المتميز من 600 جنيهاً مصرياً بمدن الصعيد وتصل إلى 2690 جنيهاً مصرياً للمتر، بينما تصل إلى أكثر من ما يقرب من 4200 بالمدن مثل مدينة 6 أكتوبر ومدينة الشروق، بينما تسجل سعر المتر المربع في أراضي الأكثر تميزًا ما يقرب من 3500 وحتى سعر 6500 جنيهاً مصرياً للمتر المربع، أما بالنسبة إلى أراضي فئة الإسكان الاجتماعي تبدأ من 500 جنيهاً مصرياً للمتر وتصل إلى 1800 جنيهاً مصرياً، فيتم تحديد سعر المتر، تبعاً للمدينة التي تتواجد بها الأراضي المطروحة.

الوحدات السكنية المطروحة خلال سبتمبر الراهن

صرح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية المهندس خالد عباس، عن طرح أول مرحلة الوحدات السكنية بـ “الداون تاون”، في مدينة العلمين الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف المهندس خالد عباس، خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع الداون تاون القائم بمدينة العلمين الجديدة، يتكون من 1320 وحدة سكنية، ومن المتعين أن يتم طرح ما يقرب من 700 وحدة كمرحلة أولى، لفت إلى أن الوحدات السكنية كاملة التشطيبات، وبأعلى جودة، وتتراوح مساحة الوحدة السكنية من 90 متراً، وتصل إلى 300 متراُ لوحدات “Tawin House” في الروف.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إلى أن نسب تنفيذ المشروع السكنية المقرر طرحها خلال شهر سبتمبر الراهن 2019، وقد وصلت إلى مراحل تعد متقدمة، والوحدة السكنية التي يجري العمل على طرحها من أجل الحجز خلال أيام سوف تكون جاهزة للتسليم خلال الربع الأول من العام الجديد 2020، ليتم استخدامها من قبل مالكيها مع بداية العام القادم بشكل دائم، لفت إلى أن الوحدات السكنية الجديدة قريبة من البحر، وتقع خلف الأبراج الجديدة، كما أن تلك الوحدات السكنية تطل على البحيرات المحيطة بالأبراج السكنية.

أسعار الوحدات السكنية بالدوان تاون بالعلمين الجديدة

وتابع خالد عباس أن حجز الوحدات السكنية سوف يكون عبر الموقع الإلكتروني التابع لهيئة المجتمعات العمرانية، على أن يكون التخصيص بنظام أسبقية الحجز، وقد أعلنت مصادر خاصة في هيئة المجتمعات العمرانية أن سعر الوحدة السكنية بمشروع الداون تاون القائم في مدينة العلمين الجديدة تبدأ من مليون و350 ألف جنيهاً مصرياً، وتصل إلى 4 مليون جنيهاً مصرياً تبعاً لـ مساحة الوحدة السكنية ونسب التميز.

وأكد نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية أن هيئة المجتمعات العمرانية تعمل من أجل طرح دفعة جديدة من الوحدات السكنية بمشروع سكن مصر، يصل عدد الوحدات السكنية المقرر طرحها ما يقرب من 15 ألف وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة.

وأشار إلى أن الطرح الأول للمرحلة الثالثة سوف يكون بالمدن التالية:

مدينة دمياط الجديدة.

مدينة المنيا الجديدة.

مدينة غرب أسيوط “ناصر”.

مدينة غرب قنا.

مدينة المنصورة الجديدة.

وأشار المهندس خالد عباس أنه من المتوقع أن يتم طرح الشقق بطريقة إلكترونية خلال فترة 3 أسابيع، وشدد على أن هيئة المجتمعات العمرانية قد أعلنت أن سعر المتر سوف يكون بنفس سعر آخر طرح للوحدات السكنية بتلك المدن الجديدة، بالإضافة إلى قيمة نسب التميز.

ابراج وفلل بمدينة العلمين الجديدة

أعلنت شركة سيتي إيدج عن البدء في إجراءات حجز مرحلة جديدة ضمن مشروع “ذا جيت”، والذي يتكون من برجين سكنيين، بارتفاع يصل إلى 170 متراً، إلى جانب طرح منطقة الفلل بمدينة العلمين الجديدة.

وقد أعلن المهندس عمرو القاضي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج، إن أعمال التنفيذ بمشروع “ذا جيت” وصلت إلى الطابق الـ26، من إجمالي عدد 44 طابق، وهو ثاني أعلى برج سكني قائم على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومقسم إلى 3 مجموعات، ويضم البرج الواحد ما يقرب من 696 وحدة سكنية، وقد تم تشغله بأنظمة إدارة ذكية.

وأضاف المهندس عمرو القاضي، خلال تصريحات صحفية له، أنه من المتعين أن يصل ارتفاع أبراج “ذا جيت”، إلى ما يقرب نم 170 متراً، وعلى مساحة بنائية تصل إلى 264 ألف متر مربع، ويضم حوالي 669 وحدة سكنية فاخرة، وكاملة التشطيب بمساحات تتراوح ما بين 50 إلى 400 متر مربع، تطل جميع الوحدات المطروحة على البحر أو على البحيرات.

أسعار الوحدات السكنية بأبراج ذات جيت

وأكد أن عملية بيع أبراج “ذا جيت” لا يتم بسعر المتر، ولكن بسعر الوحدة ككل، ولفت إلى أن أقل وحدة مساحتها تصل إلى 50 متراً يسجل سعرها ما يقرب من 2 مليون جنيهلً مصرياً، والوحدة التي تصل مساحتها إلى 90 متر يسجل سعرها ما يقرب من 3 ملايين و800 ألف جنيهاً مصرياً، بينما يصل سعر الوحدة السكنية التي تصل مساحتها إلى 300 متر أكثر من 15 مليون جنيهاً مصرياً.

وأكد المهندس عمرو القاضي، على بدء حجز الوحدات في مزارين “Mazarine”، والذي يضم فيلات، وشاليهات قائمة في مدينة العلمين الجديدة.

وأوضح أن أسعار الفلل المتصلة بـ مزاين تبدأ من 7.5 مليون جنيهاً مصرياً، وتصل إلى 10 مليون جنيهاً مصرياً، أما بالنسبة إلى أسعار الفلل المنفصلة تبدأ من 15 مليون جنيهاً مصرياً، على أن يصل مقدم الحجز إلى ما يقرب من 300 ألف جنيهاً مصرياً.

أقرا المزيد قريبة من البحر.. “الإسكان” تعلن طرح شقق سكنية بـ”داون تاون” في العلمين الجديدة