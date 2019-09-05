مع بداية تعاملات اليوم الخميس.. سعر الدولار يتراجع أمام الجنيه بـ 7 بنوك

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مع بداية تعاملات اليوم الخميس، تراجع سعر صرف الدولار أمام العملة المصرية “الجنيه”، خلال تعاملات 7 بنوك، مقارنة بمستوى سعر صرف الدولار مساء أمس الأربعاء، بينما استقر سعر صرف الدولار اليوم خلال تعاملات بنكين آخرين.

انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه اليوم بـ 7 بنوك

انخفض سعر الدولار أمام الجنيه اليوم خلال تعاملات بنك الأهلي المصري، وبنك مصر، بقيمة قرشين، حيث سجل سعر الشراء ما يقرب من 16.46 جنيهاً مصرياً، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.56 جنيهاً مصرياً

تراجع سعر الدولار اليوم، بقيمة 3 قروش خلال تعاملات البنك التجاري الدولي، حيث سجل سعر الشراء ما يقرب من 16.43 جنيهاً مصرياً، وسجل سعر البيع 16.53 جنيهاً مصرياً.

انخفض سعر الدولار اليوم خلال تعاملات بنك الإسكندرية بقيمة قرشين، عند مستوى 16.45 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.55 جنيهاً مصرياً.

تراجع سعر الدولار اليوم بقيمة 4 قروش، خلال تعاملات البنك العربي الأفريقي الدولي إلى مستوى 16.45 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.55 جنيهاً مصرياً.

انخفض سعر صرف الدولار اليوم بقيمة 6 قروش خلال تعاملات بنك قناة السويس إلى مستوى 16.46 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.56 جنيهاً مصرياً.

هبط سعر صرف الدولار اليوم، بقيمة 3 قروش خلال تعاملات بنك البركة، إلى مستوى 16.49 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.59 جنيهاً مصرياً.

استقرار سعر صرف الدولار اليوم ببنكين

حافظ سعر صرف الدولار الأمريكي على مستواه خلال تعاملات بنك كريدي أجريكول، عند مستوى 16.46 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.56 جنيهاً مصرياً.

استقر سعر صرف الدولار اليوم خلال تعاملات بنك التعمير والإسكان عند مستوى 16.48 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.58 جنيهاً مصرياً.

كما انخفض سعر شراء الدولار الأمريكي بقيمة قرشاً واحداًَ فقط، خلال تعاملات مصرف أبو ظبي الإسلامي، عند مستوى 16.53 جنيهاً مصرياً، بينما ارتفع سعر البيع بقيمة قرشاً واحداً خلال تعاملات اليوم الخميس عند مستوى 16.63 جنيهاً مصرياً.

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