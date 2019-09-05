ارتفاع أسعار الذهب.. تؤدي لزيادة الاحتياطي النقد الأجنبي بمصر خلال أغسطس 2019

5 سبتمبر، 2019
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ارتفاع أسعار الذهب.. تؤدي لزيادة الاحتياطي النقد الأجنبي بمصر خلال أغسطس 2019
ارتفاع أسعار الذهب.. تؤدي لزيادة الاحتياطي النقد الأجنبي بمصر خلال أغسطس 2019
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أدت ارتفاع أسعار الذهب في الحفاظ على وتيرة الصعود لاحتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019، وذلك للشهر الـ 8 على التوالي، بعد زيادة قيمته الاحتياطي النقدي بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ خلال الشهر السابق.

وقد صرح البنك المركزي المصري أمس الأربعاء، عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي في الدولة المصرية، بما يقرب من 52 مليون دولار أمريكي خلال شهر أغسطس السابق 2019، مسجلاً رقماً جديداً قياسياً مع نهاية شهر أغسطس السابق عند مستوى 44.969 مليار دولار أمريكي مع نهاية الشهر السابق، في مقابل احتياطي نقد أجنبي سجل 44.917 مليار دولار أمريكي مع نهاية يوليو السابق لعام 2019.

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وبحسب البيانات التي أعلن عنها البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت قيمة الذهب المسجل بقيمة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري مع نهاية شهر أغسطس السابق لعام 2019، عند مستوى 3.324 مليار دولار أمريكي في مقابل 3.059 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر يوليو السابق 2019، بزيادة تقدر بحوالي 265 مليون دولار أمريكي، وهي أكبر زيادة منذ شهر يونيو لعام 2012، حيث سجلت خلال هذا الوقت ما يقرب من 560 مليون دولار أمريكي.

بالتزامن مع زيادة الذهب بالاحتياطي إلى جانب ارتفاع أسعار الذهب العالمية خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019، بما يقرب من 106.6 دولار للأونصة مع نسبة زيادة تقدر بحوالي 7.5%، لتسجل ما يقرب 1520.38 دولار أمريكي مع بنهاية تعاملات يوم الجمعة السابق، وهي آخر جلسات التعامل الرسمي خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019، بحسب التصريحات التي أعلنت عنها وكالة بلومبرج.

بتلك الزيادة خلال شهر أغسطس السابق لأسعار الذهب، تكون الأسعار العالمية للمعدن الأصفر قد واصلت ارتفاعها للشهر الرابع على التوالي، حيث ارتفعت سعر الأونصة خلال الشهور الـ 4 السابقة إلى ما يقرب من 237 دولار أمريكي بنسبة زيادة تقدر بحوالي 18.5%، تبعاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرج.

كما ارتفع الذهب باحتياطي في البنك المركزي المصري، حيث انخفض الاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي إلى ما يقرب من 41.278 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر أغسطس السابق لعام 2019، في مقابل 41.413 مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر يوليو السابق 2019، بتراجع يصل إلى 135 مليون دولار أمريكي.

وانخفض احتياطي البنك المركزي المصري من قيمة وحدات السحب الخاصة إلى ما يقرب من 367 مليون دولار أمريكي، مع نهاية شهر أغسطس السابق لعام 2019، في مقابل قيمة 443 مليون دولار أمريكي مع نهاية شهر يوليو السابق لعام 2019، بتراجع يصل إلى 76 مليون دولار أمريكي.

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