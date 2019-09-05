زيادة الخيار والبامية.. إليكم أسعار الفواكه والخضروات بسوق العبور اليوم الخميس

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شهدت تعاملات سوق العبور اليوم للجملة زيادة في أسعار الخيار البلدي، واسعار البامية، مقارنة بمستوى الأسعار الذي تم تسجيله خلال تعاملات أمس الأربعاء بسوق العبور للجملة.

حيث تراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 4 إلى 5 جنيهات، بزيادة تقدر بحوالي جنيه واحد فقط، عن أسعار تعاملات أمس بسوق العبور للجملة، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15 جنيهاً إلى 20 جنيهاً، بزيادة تقدر بحوالي 3 جنيهات في الكيلو مقارنة بمستوى أسعار تعاملات أمس بسوق العبور للجملة.

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ويرصد موقع مصر 365 أسعار الجملة لأهم الفواكه و الخضروات بسوق العبور للجملة خلال تعاملات اليوم الخميس، كما وردت عبر الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه، بزيادة تقدر بحوالي 10 قروش في الكيلو.

تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2 إلى 3.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الكوسة ما بين 5 إلى 8 جنيهات، بتراجع بقيمة جنيه.

سجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 25 إلى 35 جنيه.

سجل سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 1.5 إلى 3.50 جنيه.

سجل سعر كيلو الفلفل الرومي البلدي ما بين 1.5 جنيه إلى 4 جنيهات، بتراجع بقيمة 50 قرشاً.

الفلفل الحامي البلدي تراوح سعر الكيلو ما بين 1.5 جنيه إلى 4 جنيهات، بتراجع بقيمة 50 قرشاً.

سجل سعر كيلو الملوخية الخضراء ما بين 2 جنيه إلى 3 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار البلدي ما بين 4 إلى 5 جنيهات، بزيادة جنيه واحد فقط في الكيلو.

سجل سعر كيلو البامية ما بين 15 إلى 20 جنيهاً، بزيادة 3 جنيهات في الكيلو.

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 5 جنيهات إلى 11 جنيها.

سجل سعر كيلو العنب البناتي الأصفر ما بين 4 إلى 7 جنيهات.

سجل سعر العنب البناتي الأحمر ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

سجل سعر التين البرشومي ما بين 5 إلى 9 جنيهات.

سجل سعر كيلو المانجو العويس ما 15 إلى 19 جنيها.

سجل سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 5 إلى 10 جنيهات.

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