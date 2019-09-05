ارتفاع البوري والبلطي.. إليكم أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم

5 سبتمبر، 2019
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زيادة البوري والبلطي.. إليكم أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الخميس
زيادة البوري والبلطي.. إليكم أسعار الأسماك بسوق العبور للجملة اليوم الخميس
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ارتفعت خلال تعاملات اليوم الخميس بسوق العبور للجملة أسعار السمك البلطي، وأسعار السمك البوري، بينما شهدت أسعار السمك المكرونة السويسي تراجع في أسعارها مقارنة بأسعار تعاملات أمس الأربعاء.

كما ارتفع خلال تعاملات اليوم بسوق العبور للجملة سعر كيلو السمك البلطي، بقيمة جنيهاً مصرياً واحداً، حيث تراوح سعر كيلو السمك ما بين 24 إلى 28 جنيهاً، بينما ارتفع سعر كيلو السمك البوري، بقيمة 3 جنيهات، حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 38 إلى 48 جنيهاً، بحسب البيانات التي أعلن عنها موقع سوق العبور للجملة اليوم الخميس.

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كما ارتفع سعر كيلو السبيط والكالماري، بقيمة 10 جنيهات في الكيلو، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 90 جنيها إلى 200 جنيه، تبعاً للبيانات المعلن عنها من قبل الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

كما تراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، بقيمة جنيهاً واحداً، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 50 إلى 64 جنيهاً للكيلو، خلال تعاملات اليوم الخميس تبعاُ للبيانات المعلن عنها من قبل الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

كما انخفض سعر كيلو الجمبري،بقيمة 20 جنيهاً، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 300 إلى 350 جنيهاً للكيلو، في سوق الجملة بالعبور، بحسب البيانات المعلن عنها من قبل الموقع الرسمي للسوق.

كما تراوح سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ما بين 30 إلى 90 جنيهاً للكيلو تبعاً للبيانات المعلن عنها في الموقع الرسمي لسوق العبور اليوم الخميس.

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