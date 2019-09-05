تعرف على.. الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الطماطم والفاصوليا

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ارتفعت أسعار الخضروات في أسواق بيع التجزئة المصرية، حيث سجل سعر كيلو الطماطم إلى ما يقرب من 6 جنيهات، في مقابل سعر 2.5 جنيه خلال تعاملات الأسبوع السابق، كما سجل سعر كيلو الخيار ما يقرب من 10 جنيهات للكيلو، في مقابل 4 جنيهات للكيلو، كما ارتفعت سعر كيلو الفاصوليا الخضراء إلى 30 جنيه للكيلو، في مقابل 25 جنيه للكيلو، كما ارتفع سعر الباذنجان من 2 جنيه إلى قيمة 4 جنيهات للكيلو.

وقد أعلن نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية حاتم النجيب، إن ارتفاع درجات الحرارة الطقس، خلال الشهرين السابقين، قد أثرت بصورة سلبية على الإنتاج، بالإضافة إلى زيادة الأسواق العشوائية التى تفتقد للرقابة على الأسعار، تبعاً لاستقرار الأسعار مع بداية إنتاج العروة الشتوية.

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وأشار حاتم النجيب إلى اهتمام غرف القاهرة التجارية بالعمل على توفير كميات كبيرة من السلع بالأسواق التجارية المصرية، بالتعاون مع منافذ البيع بالأسواق المصرية، خصوصاً المعارض، واستبعد أن يكون هناك أي تأثير من قبل مستلزمات الإنتاج، ومنها أسعار المبيدات، أو أسعار الأسمدة المستوردة، بعد إصدار القرار الخاص بإلغاء سعر الدولار الجمركي من قبل وزارة المالية المصرية.

وأوضح تاجر يسمى عمر سيد، أن انخفاض المعروض من الخضروات داخل الأسواق التجارية المصرية، بالإضافة إلى زيادة الطلب، قد أسهما في العمل على ارتفاع أسعار الخضروات في الأسواق التجارية، بالإضافة إلى وجود العديد من الحلقات الوسيطة المتعددة داخل الأسواق التجارية المصرية.

وأضاف، أنه بالرغم من ارتفاع أسعار بعض أصناف من الخضروات، فإن هناك استقرار كبير بأسعار الأصناف الأخرى، حيث سجل سعر كيلو البطاطس 6 جنيهات، وسجل سعر البصل 3 جنيهات للكيلو، وسجل سعر كيلو الكوسة 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو البامية ما يقرب من 20 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو الملوخية 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل ما يقرب من 4 جنيهات.

وأكد على استقرار أسعار الفاكهة داخل الأسواق التجارية المصرية أما المستهلك المصري، حيث سجل سعر كيلو العنب الأحمر 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو المانجو ما بين 15 إلى 25 جنيه، وسجل التين 15 جنيه، وسجل سعر كيلو الكمثرى 10 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجوافة 8 جنيهات.

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