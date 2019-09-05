مصدر مسؤول يوضح مصير شهادات قناة السويس المتحفظ عليها

5 سبتمبر، 2019
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شهادات قناة السويس
شهادات قناة السويس
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قامت البنوك الأربعة الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، وقناة السويس، اليوم، الخميس، في البدء برد حصيلة شهادات قناة السويس إلى حسابات العملاء، إلا أن هناك عملاء يتم تجديد شهاداتهم تلقائيًا على الشهادة ذات العائد الثابت بالبنك ولن يتم رد حصيلة الشهادات في حساباتهم.

وأوضح مصدر مسئول في أحد البنوك المصدرة للشهادة، في تصريحات صحفية، أن البنك سيقوم برد حصيلة شهادات قناة السويس في حسابات العملاء، ويستثنى من ذلك الشهادات المتحفظ عليها والتي تم الحصول على قرض بضمانها.

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وكانت البنوك تتيح لعملاء شهادات قناة السويس الاقتراض بضمان هذه الشهادات حتى نسبة 90% من إجمالي قيمة الشهادة.

وأضاف المصدر، أن البنوك قامت بإرسال رسائل نصية للمكتتبين في الشهادات من الأفراد على أرقام هواتفهم المحمولة المسجلة بالبنك أمس واليوم لإخبارهم بموقف الشهادات في تاريخ استحقاقها كالتالي:

  • سيتم تجديد الشهادات المتحفظ عليها تلقائيا على الشهادة لأجل 3 سنوات ذات العائد ربع السنوي بفائدة 14.25% بالبنك الأهلي، أو 14% في بنك مصر، أو 11.5% في بنك القاهرة، أو 12% في بنك قناة السويس.
  • أما الشهادات غير المتحفظ عليها فئة 1000 جنيه سيتم إيداعها في حسابات العملاء أو التوجه لأقرب فرع لتجديد الشهادة عبر الأوعية التي يفضلونها.
  • وبالنسبة للشهادات فئة 10 جنيهات/ 100 جنيه سيتم إيداعها في حسابات العملاء دون تجديدها، حيث يبلغ الحد الأدني لشراء أي شهادة بالبنوك الأربعة ألف جنيه ومضاعفاته.
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