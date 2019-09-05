يصل إلى 5 ملايين جنيه.. تفاصيل قرض تمويل المشروعات الصغيرة في 5 بنوك

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تتنافس عدد من البنوك الحكومية والخاصة في تقديم قروض وتسهيلات لتمويل المشروعات الصغيرة في مجالات مختلفة، وتتباين شروط الحصول على التمويل والأوراق المطلوبة من بنك لآخر.

ويتسعرض مصر “365” الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على القرض في عدد من البنوك على النحو التالي:

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بنك مصر

يمول البنك جميع أنواع المنشآت الفردية وشركات الأشخاص وشركات الأموال في كل الأنشطة سواء كانت صناعية، تجارية، خدمية، مهن حرة، بالإضافة إلى الأنشطة الطبية والعيادات والصيدليات وكذلك الأنشطة صديقة البيئة والتجهيزات بغرض التحول إلى الطاقة النظيفة “غاز طبيعي”، والتي تتراوح مبيعاتها من مليون جنيه حتى أقل من 50 مليون جنيه.

تتراوح قيمة القروض متوسطة الأجل من 250 ألف جنيه حتى 5 ملايين جنيه لتمويل الأنشطة القائمة والجديدة.

تتراوح مدة القرض من سنة وحتى 7 سنوات متضمنًا فترة السماح تبعًا لطبيعة المشروع.

يكون التمويل من خلال قروض قصيرة ومتوسطة الأجل لتمويل رأس المال العامل ولتمويل الآلات والمعدات المحلية والمستوردة، الجديدة – المستعملة ووسائل النقل.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض: “صورة عقد تأسيس المنشأة – مستخرج حديث من السجل التجاري – صورة من البطاقة الضريبية – صورة رخصة مزاولة النشاط – الموقف الضريبي والتأميني – صورة مستند ملكية المشروع أو عقد الإيجار – ميزانيات منذ بداية النشاط وبحد أقصى 3 ميزانيات للشركات القائمة”.

المستندات المطلوبة ونسب التمويل للمشاريع حديثة التأسيس “صورة عقد تأسيس المنشأة – صورة مستند ملكية المشروع أو عقد الإيجار – مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة البطاقة الضريبية والموقف التأميني – صورة رخصة مزاولة النشاط – ميزانية افتتاحية”.

بنك الإسكندرية

القرض يغطي المشروعات الصغيرة سواء كانت تجارية، صناعية، خدمية، زراعية، مقاولات وتوريدات.

يحدد البنك الشروط الآتية للحصول على القرض: “الخبرة الشخصية لمالك المشروع – عدم وجود انفصال كبير بين الملكية والإدارة – عدم الاعتماد على الكثافة التكنولوجية يوجه عام – قلة عدد العمالة الملحقة بالنشاط، سواء كانت دائمة أو مؤقتة- بساطة نموذج المشروع من ناحية الشكل الإداري ودورة الأعمال والمنتج النهائي – تغطية السوق المحلية المحيطة بالمشروع”.

بنك عودة

تصل قيمة التمويل إلى 3 ملايين جنيه.

تصل فترة سداد إلى 60 شهر.

التمويل متاح للشركات التي يتراوح حجم مبيعاتها ما بين مليون إلى 10 ملايين جنيه مصري خلال سنة.

باقة حسابات جارية بمزايا متعددة.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض: “نموذج طلب قرض مشروعات أعمال صغيرة جدا – نسخة من بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز سفر ساري لجميع الشركاء – عقد إنشاء الشركة – سجل تجاري حديث وسارٍ – نسخة أصلية من كشف حساب الشركة البنكي لمدة 12 شهرا – نموذج موقع من جميع الشركاء بالموافقة على الاقتراض باسم الشركة – في حالة شراء معدات: يتم تقديم عرض السعر”.

بنك البركة

يشترط ألا يزيد رأس مال المنشأة على مليون جنيه.

يشترط ألا يزيد عدد العاملين بالمنشأة على 50 عاملا.

يبلغ الحد الأقصى للتمويل 5 ملايين جنيه.

مدة تمويل رأس المال العامل حتى 24 شهرا.

مدة تمويل الآلات والمعدات حتى 48 شهرا.

يكون التمويل وفقًا لصيغة المرابحة الإسلامية المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية.

معدل العائد 10.5% سنويًا.

تقديم ضمانات منها وثيقة تأمين ضد مخاطر عدم السداد / تحديد مصادر سداد وفقًا لدراسة البنك وظروف نشاط العميل.

البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي الخدمات التمويلية اللازمة لإنشاء المشروعات وتنميتها ودعم نشاطها الجاري وذلك لكافة الأنشطة الاقتصادية (صناعي، تجارى، زراعي، خدمي … الخ).

تمويل قصير الأجل بحد أقصى عام لتمويل النشاط التجاري للمشروع.

تمويل متوسط الأجل بحد أقصى 5 سنوات أو طويل الأجل يصل حتى 7 سنوات لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية (معدات، آلات، انشاءات ….. إلخ).

إصدار خطابات الضمان (ابتدائية، نهائية، دفعة مقدمة).

دعم نشاط التصدير والاستيراد من خلال تمويل فتح اعتمادات مستنديه لعمليات استيراد، وتقديم مزايا خاصة للمصدرين.