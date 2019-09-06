الدولار الأمريكي يسجل تراجعًا جديدًا أمام الجنيه المصري

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تراجعت أسعار الدولار مرة أخرى أمام الجنيه المصري خلال تعاملات أمس الخميس، وأرجع رؤساء البنوك والمصرفيين هذا التراجع إلى زيادة التدفقات من العملة الأميركية في الجهاز المصرفي.

حيث انخفض سعر شراء الدولار إلى نحو 16.43 جنيهًا في عدد من البنوك، مقابل 16.50 جنيهًا منذ أيام، بانخفاض نحو 7 قروش، فيما وصل سعر البيع في عدد كبير من البنوك إلى نحو 16.54 مقابل 16.60 جنيه، فيما تترقب الأسواق تداعيات ذلك.

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وقال مصرفيون إن الزيادة في تدفقات الدولار داخل البنوك كانت نتيجة نشاط آلية “إنتربنك” الخاصة بشراء وبيع الدولار بين البنوك، ودخول الأجانب في سوق أذون الخزانة، وذلك وفقًا لما تناقلته الصحف المصرية.

وكان البنك المركزي أعلن في وقت سابق عن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 44.969 مليار دولار في نهاية أغسطس، بارتفاع يقدر بنحو 52 مليون دولار.

شهادات قناة السويس

وعلى صعيد آخر، قامت البنوك الأربعة المصدرة لشهادات قناة السويس، وهي الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس بالبدء في رد قيمة الشهادات للمواطنين، والتي بلغت 64 مليار جنيه، وذلك بعد أن انتهت مدة طرحها البالغة 5 سنوات.

وكان مسؤول حكومي نفى ما تردد بشأن استعداد وزارة المالية إصدار أدوات دين لسداد قيمة الشهادات، وأكد أن البنك المركزي قام بتحويل أموال الشهادات منذ فترة إلى البنوك المصدرة لها.

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