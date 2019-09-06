نائب وزير الإسكان يكشف موعد انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة

6 سبتمبر، 2019
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الحكومة توضح حقيقة تعاقد العاصمة الإدارية مع شركات استثمارية وهمية
الحكومة توضح حقيقة تعاقد العاصمة الإدارية مع شركات استثمارية وهمية
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أعلن المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمشرف على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن الموعد المقرر لانتقال الموظفين للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال العام المقبل 2020.

وصرح خالد عباس خلال تصريحات صحفية، أننا بصدد أن نشهد انتقال نسبة من العاملين بالدولة لبعض مقراتهم الجديدة بالوزارات للحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديد خلال الربع الأول من العام المقبل، على أن يتم ذلك بشكل تدريجي.

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ويتوقع نائب وزير الإسكان أن عام 2020 سيشهد انتقال النسبة الأكبر من العاملين والموظفين المقرر انتقالهم للعاصمة.

جدير بالذكر، أن الحي الحكومي يتضمن مبانٍ جديدة لكافة الوزارات، فضلًا عن مقر للبرلمان والبنك المركزي وحي دبلوماسي ومقرات لكافة الهيئات والأجهزة الحكومية.

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