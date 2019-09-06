بضغط من ارتفاع البوصة.. أسعار الذهب تتراجع وتسجل أكبر خسارة يومية منذ 3 سنوات

6 سبتمبر، 2019
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سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم
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سجلت أسعار الذهب أكبر خسارة يومية منذ 3 سنوات بنهاية تعاملات أمس الخميس، حيث هبط سعر الذهب إلى نحو 35 دولار، وذلك بضغط من ارتفاع البورصة الأمريكية وصعود مؤشر داو جونز فوق الـ400 نقطة، جاء ذلك تزامنًا مع إعلان وزارة التجارة في الصين بأن هناك فريقًا تجاريًا لديها سيقوم بعقد محادثات مع شركائهم من الولايات المتحدة بحلول منتصف الشهر الجاري، وذلك من أجل الاستعداد لعقد مباحثات عالية المستوى في مطلع شهر أكتوبر المقبل.

ويعد الذهب الملاذ الآمن خلال فترات التوترات التجارية، وانتشار مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن المستثمرين يتجهون حاليًا لأسواق الأصول الخطرة مع هدوء الأوضاع والتفاؤل الإيجابي، وكانت بيانات اقتصادية إيجابية أظهرت اليوم بأن القطاع الخاص الأمريكي قام بإضافة 195 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي لسوق العمل، فضلًا عن الارتفاع المحدود في طلبات إعانة البطالة الجديدة خلال الأسبوع الماضي، كما ارتفع نشاط الخدمات بالولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، وصعدت طلبيات المصانع الأمريكية خلال يوليو .

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وكان سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر هبط إلى بنحو 2.2 بالمائة أو ما يعادل 34.90 دولار ليهبط إلى نحو 1525.50 دولار للأوقية، ليسجل بذلك أكبر خسائر يومية من حيث القيمة الدولارية منذ 11 نوفمبر2016 .

وتراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 2 بالمائة أو 33.13 دولار مُسجلاً 1519.41 دولار للأوقية، وذلك بحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش.

وخلال تلك الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 98.417.

تعاملات الأمس:

وخلال تعاملات الأمس؛ ارتفعت أسعار الذهب ليسجل سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر 1560.40 دولار للأوقية، ليرتفع سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.6 % عند 1556.64 دولار للأوقية.
وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقوم برصد أداء الورقة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية بأكثر من 0.5 بالمائة مسجلاً 98.456.

وكانت أسعار الذهب حققت مكاسب قوية أمس الأول تجاوزت 26 دولاراً، حيث جاء ذلك على خلفية المخاوف البارزة من حدوث ركود اقتصادي عالمي وخاصةً بعدما انكمش النشاط الصناعي الأمريكي للمرة الأولى في ثلاثة أعوام خلال شهر أغسطس، كان ذلك تزامنًا مع تراجع عجز الميزان التجاري في الولايات المتحدة بنحو 2.7 بالمائة خلال يوليو.

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