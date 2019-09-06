تعرف على الشهادات الاستثمارية الأعلى فائدة في 5 بنوك

6 سبتمبر، 2019
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أفضل عروض لشَهادات الادخار في البنوك و فوائد شهادات الاستثمار في مصر
شهادات الادخار
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دائمًا ما يتساءل المواطنون عن أعلى الفوائد الاستثمارية في البنوك المصرية، وذلك بالتزامن مع بدء صرف قيم شهادات قناة السويس التي بدأت أمس الخميس، حيث أكدت مصادر مسؤولة بالبنوك المصدرة لشهادة قناة السويس أن العملاء قاموا بطلب تحويل أموالهم للشهادات الاستثمارية الأعلى فائدة بالسوق خاصة التي تمتد أجلها لثلاث سنوات.

ويستعرض “مصر 365” بعض من الشهادات الاستثمارية المتاحة بالمصارف خلال الفترة الحالية بفائدة تصل إلى 15% وتختلف مميزاتها من بنك لآخر.

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البنك الأهلي الكويتي مصر:

يصدر البنك الأهلي الكويتي شهادة ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، مع إمكانية الحصول على العائد عن طريق حساب التوفير أو الحساب الجاري، واسترداد الشهادة بعد 6 شهور من تاريخ إصدارها، وتتيح الاقتراض حتى 90% من قيمة الشهادة.

وتختلف الفائدة على الشهادة حسب دورية صرف الفائدة لتصبح كالآتي:

يومي 14 %، شهري 14.05 %، ربع سنوي 14.25 %، نصف سنوي 14.5 %، سنوي 15 %.

البنك الأهلي المصري:

الأولى: شهادة استثمار (ب) (نيابة عن بنك الاستثمار القومي) بفائدة ثابتة 14.75% سنويا لأجل عام واحد، يصرف عائدها شهريًا.

الثانية: شهادة بفائدة ثابتة 14.25% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

الثالثة: شهادة بفائدة ثابتة 14% سنويا، لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها شهريا.

الرابعة: شهادة بفائدة متغيرة 14.5% لأجل 3 سنوات، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

بنك مصر:

يطرح بنك مصر نوعين من الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع وهما:

الأولى: شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات، بفائدة 14% سنويا، يصرف العائد عليها شهريًا.

الثانية: شهادة بعائد متغير لأجل 3 سنوات، بفائدة 14.5% سنويا، يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

بنك القاهرة:

يطرح نوعين من الشهادات الادخارية:

الأولى: شهادة بعائد ثابت لأجل 3 سنوات بفائدة تتراوح بين 11.5% سنويا، يصرف العائد عليها شهريا، و11.6% يصرف العائد كل 3 أشهر، و11.75% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.

الثانية: شهادة متغيرة العائد لأجل 3 سنوات، بفائدة 13.25% سنويًا، يصرف العائد عليها شهريا، أو بفائدة 13.5% سنويًا يصرف العائد عليها كل 3 أشهر.

بنك قناة السويس:

وطرح بنك قناة السويس، وهو أحد البنوك المصدرة للشهادات شهادة بعنوان “الحصاد”، هذه الشهادة ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، وهي تتنوع بين شهادة بفائدة 13% يصرف العائد عليها شهريًا، وشهادة بفائدة 13.25% يصرف العائد عليها كل ربع سنة، والثالثة بفائدة 13.5% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.

وقامت البنوك بصرف عوائد شهادات قناة السويس بشكل دوري كل 3 أشهر من فئة الشهادة ذات ألف جنيه فأعلى، حيث صرفت البنوك 19 كوبونًا حتى نهاية يونيو الماضي، إلا أنه لم يتبقَ سوى صرف الكوبون الأخير في الشهر المقبل مع استحقاق آجال الشهادات، ويتم صرف العائد على الشهادة فئتي 10 جنيهات، و100 جنيه، مع صرف أصل الشهادات، بعد احتسابه بطريقة تراكمية.

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