الزراعة تحظر استيراد الدواجن.. و200 منفذ لبيع المنتجات الداجنة المحلية

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أعلن الاتحاد العام المصري لمنتجي الدواجن، صباح اليوم الجمعة، أنه تقرر عقد اجتماع بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشؤون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة، للنظر في اتخاذ قرارًا بشأن وقف استيراد الدواجن ومشتقاتها من الخارج، جاء ذلك على خلفية التدني الموسمي الذي تشهده السوق المصرية في أسعار منتجات الدواجن.

وقال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد، في بيان، اليوم، إن القيادة السياسية تحرص دائمًا على مواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة.

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وأوضح درويش، أن الاجتماع انتهى على النحو التالي:

‎وقف استيراد كل المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن؛ ليتم توجيه طاقة السوق المحلية كاملة إلى استهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية. ‎على جميع الوزارات والجهات بالدولة المصرية أن تدبر احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية، يجرى العمل حاليًا على نشر المواصفات لكي يستطيع جميع منتجي الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة. ‎التواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية بشأن توفير ٢٠٠ منفذ بيع للمنتجات الداجنة للعمل على تقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، كما تم الاتفاق على ٢٠٠ منفذ بشكل مبدأي، ويتم التوسع فيها رأسيًا وأفقيًا وفقًا للطلبات المقدمة من المنتجين.

وأضاف رئيس الاتحاد: “يتوجه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس/ عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرًا لتوجيهاته المباشرة لجميع الجهات بالتعاون المباشر لمواجهة الأزمة، وللدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة على الجهد الحثيث لتحقيق هذا الاتفاق”.