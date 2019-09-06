تفاصيل وإجراءات التقدم لوحدات هيئة الأوقاف السكنية المميزة بـ6 أكتوبر

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قامت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف بالإعلان عن طرح بعض الوحدات السكنية المميزة بمساحات مختلفة بالمرحلة الثانية والثالثة من مشروع طيبة جاردنز – بمدينة 6 أكتوبر.

وأوضح المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف، أن مساحات الوحدات السكانية المطروحة تتراوح بين 180 متر و280 مترا، وجميعها وحدات متميزة بمنطقة السادس من أكتوبر.

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وأضاف “محروس” في تصريحات صحفية، أن الراغبين في الحصول على الوحدات السكنية بمدينة السادس من أكتوبر، عليهم التقدم بطلب بمقر هيئة الأوقاف بميدان الدقي، وسداد قيمة المبلغ التأميني، على أن يتم إجراء ممارسة للحصول على الوحدة.

وأوضح رئيس هيئة الأوقاف طريقة السداد تكون على النحو التالي:

يقوم المتقدم بدفع 50% دفعة حجز وتعاقد، والباقي على 12 قسط ربع سنوي لمدة 3 سنوات بدون فوائد.

يكون الاستلام فوري مع عمل شيكات بنكية بالمبالغ المتبقية.