2.1 مليار جنيه قيمة آجال الشهادات في بنك قناة السويس

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صرح حسين الرفاعي رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن فروع البنك تدين لعملائها بقيمة استحقاقات آجله عن قيمة شهادات قناة السويس في اليوم الأول بالبنك بلغ 374 مليون جنيه، وذلك من إجمالي المبلغ وقيمته 2.1 مليار جنيه إجمالي حصة مبيعات البنك بالشهادات.

وأكد رئيس البنك، أن جميع الفروع قد شهدت هدوءًا خلال أمس الخميس، وهو اليوم الأول لصرف الاستحقاقات، بين عملاء شهادات قناة السويس مفسرا ذلك بأن نسبة كبيرة من العملاء لم يعلموا بانتهاء آجال شهادتهم.

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جدير بالذكر ان هناك نحو 4 بنوك وهي: (الأهلي المصري ومصر والقاهرة وقناة السويس) كانت قد بدأت أمس الخميس، في رد استحقاقات شهادات قناة السويس في حسابات العملاء الذين حان آجال شهادتهم حيث تواصل البنوك استحقاقات آجال الشهادات حتى الأسبوع بعد المقبل.

وأكد رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس، أن أغلب استحقاقات آجال الشهادت ماتزال في حسابات العملاء داخل البنك وأن الذين سحبوا أرصدتهم من العملاء لم تتعدى نسبتهم 3 إلى 4%.

كما أشار رفاعي إلى أن بعض العملاء الذين انتهى آجال شهاداتهم، قد قاموا بتجديد إيداع أموالهم في الشهادات الثابتة أو المتغيرة في البنك ولكن النسبة الأكبر مازالت أموال الشهادات في حساباتهم بالبنك.

وأوضح رئيس بنك قناة السويس أن البنك يقدم لعملائه أوعية ادخارية وشهادات متميزة ، وهي على النحو التالي:

أولاً: “شهادة الحصاد” وهي شهادة ادخار ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات، وهي تتنوع بين شهادة بعائد متغير 13% يصرف العائد عليها شهريا، وشهادة بعائد متغير 13.25% يصرف العائد عليها كل ربع سنة، والثالثة بعائد متغير 13.5% يصرف العائد عليها كل 6 أشهر.

كما تتميز “شهادة الحصاد” بمجموعة واسعة من المزايا على رأسها إمكانية الاقتراض بضمانها وحتى 90% من قيمتها، وإمكانية الحصول على بطاقة ائتمان وبدون مصاريف اصدار للسنة الأولى و ذلك لحاملي شهادة استثمار قناة السويس ، ويبدأ شراء الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بحسب رئيس البنك.

ثانيًا: كما يقدم البنك الشهادة الثلاثية ذات العائد التراكمي ويطبق سعر عائد سنوي بسيط قدره 12.75% بما يعادل 38.25% من القيمة الأسمية للشهادة تصرف في نهاية المدة .

ثالثًا:ي طرح بنك قناة السويس الشهادة الخماسية ذات العائد التراكمي، ويطبق سعر عائد سنوي بسيط قدره 14.50% بما يعادل 72.50% من القيمة الأسمية للشهادة تصرف في نهاية المدة .

علمًا بأن البنك يوفر شهادات ثلاثية ثابتة بعائد 11.50% يصرف شهريا، و11.60% يصرف ربع سنويا، و11.75% يصرف نصف سنويا، و12% تصرف سنويا.

كذلك فقد قدمت إدارة بنك قناة السويس عرضًا لحاملي شهادة استثمار قناة السويس، وهو منحهم أسعار مميزة ومصاريف فتح حساب مجاني 50% وخصم على المصاريف الدورية للحساب وكذلك قرض شخصي مضمون بفائدة 2% فوق سعر العائد الممنوح على الوعاء الادخاري بدون مصاريف إدارية، وإصدار بطاقة خصم مجانا وكذلك اصدار بطاقة ائتمانية مضمونة مجانية للعام الأول.