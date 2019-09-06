بعد تصاعده المستمر .. الذهب يهوى والسعر يتراجع 11 جنيهًا وعيار 21 يسجل 700 جنيه للجرام

6 سبتمبر، 2019
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شهدت أسعار الذهب تراجعًا كبيرًا، خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث هوت الأسعار بعد ذلك التصاعد الذي كانت عليه في الأونة الأخيرة، وعليه انخفض سعر الجرام نحو 11 جنيهًا مرة واحدة، مقارنة بأسعار أمس الخميس، وذلك بسبب تراجع الأسعار العالمية.

ومن جانبه أكد نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، الموافق 6 سبتمبر، إن سعر جرام الذهب عيار 21 هبط اليوم ليصل إلى 700 جنيه مقارنة مع 711 جنيها، بتعاملات أمس. مضيفصا أن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم سجل نحو 600 جنيه، وسعر الجرام عيار 24 نحو 800 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5600 جنيه.

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وخلال تصريحاته توقع نجيب، أن تستمر أسعار الذهب في تراجعها خلال تعاملات اليوم، وذلك بسبب ضغط تراجع الأسعار عالميًا، لافتًا إلى أنه ربما يكسر الذهب حاجز 700 جنيه، ويغلق تعاملات اليوم عن 698 جنيها.

أما عن أسعار المعدن الأصفر عالميًا، فقد ظلت أسعار الذهب تتعرض لضغوط خلال تعاملات اليوم الجمعة، في الوقت الذي شجعت فيه بيانات أمريكية قوية المستثمرين على العودة إلى الأصول العالية المخاطر مما أضر بالطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا.

ولكن بحلول الساعة 0709 بتوقيت جرينتش،شهد معدن الذهب حركة تراجع في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1509.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبط واحدا بالمئة إلى 1504.30 دولار وهو أدنى مستوى منذ 23 أغسطس ، كما هبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1517.90 دولار للأوقية،وكذلك تراجعت أسعار الذهب أمس الخميس 2% بعد بيانات إيجابية للتوظيف في القطاع الخاص ومن قطاع الخدمات الأمريكي.

جدير بالذكر أن تلك الانخفاضات تدفع الذهب إلى مسار تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، ويترقب المتعاملون حاليا التقرير الشهري للوظائف الأمريكية المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لإلقاء النظرة التالية على متانة سوق العمل الأمريكية.

كما تعزز الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقنا على إجراء محادثات رفيعة المستوى في أوائل أكتوبر مما غذى التفاؤل بإحراز تقدم كبير في خفض التصعيد في النزاع التجاري المرير والطويل بين البلدين.

تجدر الإشارة إلى أن سعر الذهب قد قفز نبنسبة 18% منذ بداية العام الجاري، وذلك يرجع إلى الخوف من الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك لوجود مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وشجعت بنوكا مركزية كبيرة في أنحاء العالم على خفض أسعار الفائدة.

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