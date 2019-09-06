تراجع 5 عملات أمام الجنيه المصري بنحو 5 قروش

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شهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا أمام بعض العملات ، بعد أن شهدت بعض العملات الأجنبية والعربية تراجعًا أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وكان ذلك مدعوما بتراجع 5 قروش في سعر الدولار، وذلك وفق ما ذكرته بيانات البنك الأهلي المصري.

وذكرت بيانات الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري، أن سعر الدولار الأمريكي قد انخفض بمقدار 5 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وكان سعر الدولار قد سجل أمس الخميس 16.45 جنيه للشراء و16.55جنيه للبيع، مقابل 16.50 جنيه للشراء و16.60 جنيه للبيع الخميس الماضي .

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كذلك تراجع سعر اليورو خلال الأسبوع الماضي، ليسجل أمس الخميس 18.12 جنيه للشراء و18.34 جنيه للبيع، مقابل 18.24 جنيه للشراء و18.40 جنيه للبيع.

ولحقه في الهبوط العملة الإنجليزية الجنيه الإسترليني حيث انخفض سعره عند الشراء وارتفع سعر بيعه، ليسجل أمس 20.09 جنيه للشراء و20.44 جنيه للبيع مقابل 20.10 جنيه للشراء و20.30 جنيه للبيع.

وانخفض سعر بيع الدينار الكويتي ليسجل أمس 54.13 جنيه للشراء و54.49 جنيه للبيع مقابل 54.31 جنيه للشراء و54.70 جنيه للبيع.

وهبط سعر الريال السعودي خلال تعاملات الأسبوع، قرشا، ليسجل أمس 4.38 جنيه للشراء و 4.41 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الريال القطري قرشين إلى 4.27 جنيه للشراء و 4.54 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي قرشا ليسجل أمس 4.48 جنيه للشراء و4.51 جنيه للبيع.