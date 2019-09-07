خفض أسعار الفائدة 1% على قرض السيارات بالبنك الأهلي المصري

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اختلفت القرارات الصادرة عن 3 بنوك عامة في سوق الصرافة المصري، وهم “البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة”، بشأن خفض أسعار الفائدة على قرض السيارات الجديدة الملاكي، على الرغم من القرار الصادرة عن تلك البنوك قد نصت على خفض أسعار الفائدة ما بين 1% إلى نسبة 1.5% على الأوعية الادخارية بعد القرار الصادر من قبل البنك المركزي المصري خلال شهر أغسطس السابق بخفض أسعار الفائدة.

وقد قرر البنك الأهلي المصري خفض الفائدة بنسبة 1% على قرض السيارات، وقد أعلن بنك مصر، وبنك القاهرة على سعر الفائدة على قرض السيارات دون إجراء أي تغيير يذكر، على الرغم من إصدار البنكين قرار خاص بخفض أسعار الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير.

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وقد أعلن البنك المركزي المصري عن القرار الخاص بخفض تكلفة الفائدة بنسبة 1.5% على الإيداع والإقراض خلال فعاليات اجتماع لجنة السياسة السابق قبل نهاية شهر أغسطس السابق، ليسجل متوسط سعر الفائدة نسبة 14.25% على الإيداع ونسبة 15.25% على الإقراض.

وتطرح البنوك المصرية قرض السيارات الملاكي الجديدة، وأحياناً قرض السيارات المستعملة للأفراد من الموظفين، وأصحاب المهن الحرة بشرط تقديم فاتورة بسعر السيارة من خلال أحد المعارض المعتمدة لبيع السيارات.

شهدت قروض السيارات انخفاض بشكل حاد خلال الفترة السابقة بجميع البنوك المصرية تأثراً بزيادة أسعار السيارات خلال آخرث ثلاثة سنوات، من قرار تحرير سعر الصرف، بسبب نسبة كبيرة من مكونات السيارات التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الأمريكية الدولار.

ويعرض موقع مصر 365 أسعار الفائدة على قروض السيارات الملاكي الحديدة في البنوك العامة الـ 3 بضمان تحويل الراتب للموظفين، على حسب التصريحات التي أعلنها مسؤولين في قسم خدمة العملاء في البنوك الثلاثة سالفة الذكر.

البنك الأهلي المصري

تراجعت أسعار الفائدة إلى نسبة 19% بدلاً من نسبة 20% متناقصة في البنك الأهلي المصري سواء بتحويل الراتب، أو من خلال القسط الخاص بالقرض على البنك الأهلي المصري.

وقد تراوحت قيمة القرض ما بين 20 ألف جنيهاً مصرياً إلى مليون جنيهاً مصرياً على فترة سداد تصل إلى سبعة سنوات كحد أقصى، وتصل نسبة تمويل البنك إلى نسبة 100% من قيمة السيارة.

بنك مصر

أعلن بنك مصر على الإبقاء على أسعار الفائدة عند نسبة 18.5% أو نسبة 19.75% متناقصة على حسب تعهد جهة العمل بتحويل الراتب، أو على حسب إثبات الدخل الخاص بالعميل.

وتتراوح قيمة القرض ما بين 15 ألف جنيهلً مصرياً كحد أدنى إلى قيمة 750 ألف جنيهاً مصرياً كحد أقصى على فترة سداد تصل إلى 8 أعوام، وتصل نسبة تمويل السيارة لنسبة 90% من إجمالي قيمة السيارة.

بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عن استمرار سعر الفائدة ما بين نسبة 18.5% إلى نسبة 30% متناقصة، على حسب درجة تصنيف الشركة، وإمكانية تحويل راتب العميل من عدمه، ونوع الضمانة، على الرغم من القرار الصادر من قبل البنك المركزي المصري الخاص بخفض أسعار الفائدة خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019.

وتتراوح قيمة القرض ما بين 15 ألف جنيهاً مصرياً إلى قيمة 500 الف جنيهالً مصرياًعلى فترة سداد تصل إلى 7 أعوام، وتصل نسبة تمويل البنك للعميل نسبة 80% من إجمالي قيمة السيارة كحد أقصى.

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