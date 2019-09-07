أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بسوق العبور اليوم

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استقرت أسعار السمك خلال تعاملات اليوم بسوق الجملة بالعبور، حيث تراوح سعر كيلو السمك البوري ما بين 38 إلى 48 جنيهاً مصرياً، كما استقر سعر كيلو السمك البلطي ما بين 24 إلى 28 جنيهاً مصرياً، بحسب البيانات الصادرة عن الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

وقد حافظ سعر كيلو السبيط والكالماري على نفس مستوى الأسعار السابقة حيث يتراوح سعر الكيلو ما بين 90 جنيهاً مصرياً إلى 200 جنيهاً مصرياً، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ثابت عند نفس المستوى حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 30 إلى 140 جنيهاً مصرياً للكيلو، وسجل سعر كيلو الجمبري الممتاز ما بين 300 جنيه إلى 350 جنيهاً مصرياً للكيلو الواحد.

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فيما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ما بين 50 إلى 64 جنيهًا، واستقر سعر كيلو الفيليه البلطي حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 30 إلى 90 جنيهاً مصرياً، بحسب البيانات الصادر عبر الموقع الرسمي الإلكتروني لسوق العبور للجملة.

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