أسعار الخضروات والفواكه بسوق الجملة اليوم السبت 7-9-2019

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استقرت خلال تعاملات اليوم بسوق العبور للجملة أسعار العديد من الخضراوات والفواكه، مقارنة بمستويات الأسعار أمس الجمعة، بحسب التصريحات التي أعلنت عنها البيانات الصادرة عبر الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

وحيث تراوح سعر كيلو الطماطم خلال تعاملات اليوم ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر كيلو البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البصل ما بين 2 إلى 3.5 جنيه.

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ويرصد موقع مصر 365 أسعار الجملة لأهم الخضروات، والفواكه، كما وردت اليوم عبر الموقع الرسمي لسوق العبور للجملة.

أسعار الخضروات اليوم بسوق العبور للجملة

تراوح سعر كيلو الطماطم ما بين 2.5 إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 جنيهات إلى 5.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو البصل ما بين 2 إلى 3.5 جنيه.

سجل سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ما بين 25 إلى 35 جنيهاً.

تراوح سعر الباذنجان البلدي ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيه.

سجل سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 1.5 جنيه إلى 4 جنيهات.

كما سجل سعر الفلفل الحامي البلدي ما بين 1.5 جنيه إلى 4 جنيهات.

تراوح سعر الملوخية ما بين 2 إلى 3 جنيهات.

كما سجل سعر الخيار البلدي ما بين 4 إلى 5 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو البامية ما بين 15 إلى 20 جنيها.

أسعار الفواكه اليوم بسوق العبور للجملة

سجل سعر كيلو الليمون البلدي ما بين 5 جنيهات إلى 11 جنيهات.

تراوح سعر كيلو العنب البناتي الأصفر ما بين 4 إلى 7 جنيهات للكيلو.

سجل سعر كيلو العنب البناتي الأحمر ما بين 5 إلى 8 جنيهات.

كما تراوح سعر كيلو تين برشومي ما بين 5 إلى 9 جنيهات.

سجل سعر كيلو المانجو البلدي ما بين 5 إلى 10 جنيهات للكيلو.

تراوح سعر كيلو المانجو العويس ما بين 15 إلى 19 جنيهاً للكيلو.

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