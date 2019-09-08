سعر اليورو اليوم، ننشر أحدث الأخبار والتفاصيل الخاصة بسعر اليورو في جمهورية مصر العربية حيث يقدم مصر 365 جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي المصري لبيع وشراء اليورو إلى البنوك المصرية.
هذه الصفحة تعد مرجع لكل من يهتم ببيع وشراء اليورو في مصر ولمن أراد تحويل اليورو من أحد البنوك المصرية ويعد اليورو العملة الأشهر والمتداولة بكثرة هذه الأسعار محدثة حسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.
ستجد أهم وآخر أخبار اليورو والاقتصاد المصري وكل ما يخص هذا الشأن.
هذا الجدول التفصيلي لأسعار اليورو اليوم حسب الصفحات الرسمية للبنوك المصرية.
18.194 ج.م
سعر الشراء
18.260 ج.م
سعر البيع
سعر اليورو في السوق السوداء
بلغ سعر اليورو في السوق السوداء اليوم 18.18 جنيها للشراء مقابل 18.26 جنيهاً للبيع.
سعر الدولار الآن
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر إيران للتنمية
|16.4600
|16.5600
|مصرف ابو ظبي
|16.5300
|16.6300
|البنك المصري الخليجي
|16.4500
|16.5500
|البنك الأهلي
|16.4500
|16.5500
|بنك البركة
|16.4500
|16.5500
|البنك العربي الافريقي
|16.4400
|16.5400
|البنك المركزي
|16.4240
|16.5490
|بنك مصر
|16.4500
|16.5500
|بنك بلوم مصر
|16.4500
|16.5500
|كريدي أجريكول
|16.4400
|16.5400
|بنك بيريوس
|16.4400
|16.5400
|المصرف المتحد
|16.4400
|16.5400
|البنك التجاري الدولي
|16.4200
|16.5200
|المصري لتنمية الورادات
|16.4500
|16.5500
|بنك المشرق
|16.4500
|16.5500
|المصرف العربي الدولي
|16.4800
|16.5800
|البنك الأهلي اليوناني
|16.4600
|16.5600
|بنك HSBC
|16.4400
|16.5400
|بنك سايب
|16.4600
|16.5600
تحركات سعر اليورو في عام 2019
بدأ اليورو بالتراجع أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي في العام الحالي على مدار الشهور الماضية، مع استقرار نسبي أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر.