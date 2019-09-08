Advertisements

سعر اليورو اليوم، ننشر أحدث الأخبار والتفاصيل الخاصة بسعر اليورو في جمهورية مصر العربية حيث يقدم مصر 365 جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي المصري لبيع وشراء اليورو إلى البنوك المصرية.

هذه الصفحة تعد مرجع لكل من يهتم ببيع وشراء اليورو في مصر ولمن أراد تحويل اليورو من أحد البنوك المصرية ويعد اليورو العملة الأشهر والمتداولة بكثرة هذه الأسعار محدثة حسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

Advertisements

ستجد أهم وآخر أخبار اليورو والاقتصاد المصري وكل ما يخص هذا الشأن.

هذا الجدول التفصيلي لأسعار اليورو اليوم حسب الصفحات الرسمية للبنوك المصرية.

بنك البركة افضل بنك تبيع له اليورو بسعر 18.194 ج.م سعر الشراء بنك سايب افضل بنك تشتري منه اليورو بسعر 18.260 ج.م سعر البيع

سعر اليورو في السوق السوداء

بلغ سعر اليورو في السوق السوداء اليوم 18.18 جنيها للشراء مقابل 18.26 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار الآن

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر إيران للتنمية 16.4600 16.5600 مصرف ابو ظبي 16.5300 16.6300 البنك المصري الخليجي 16.4500 16.5500 البنك الأهلي 16.4500 16.5500 بنك البركة 16.4500 16.5500 البنك العربي الافريقي 16.4400 16.5400 البنك المركزي 16.4240 16.5490 بنك مصر 16.4500 16.5500 بنك بلوم مصر 16.4500 16.5500 كريدي أجريكول 16.4400 16.5400 بنك بيريوس 16.4400 16.5400 المصرف المتحد 16.4400 16.5400 البنك التجاري الدولي 16.4200 16.5200 المصري لتنمية الورادات 16.4500 16.5500 بنك المشرق 16.4500 16.5500 المصرف العربي الدولي 16.4800 16.5800 البنك الأهلي اليوناني 16.4600 16.5600 بنك HSBC 16.4400 16.5400 بنك سايب 16.4600 16.5600

تحركات سعر اليورو في عام 2019

بدأ اليورو بالتراجع أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي في العام الحالي على مدار الشهور الماضية، مع استقرار نسبي أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر.