سعر اليورو اليوم

أسعار اليورو الآن محدثة تلقائيًا

8 سبتمبر، 2019
156
هبوط كبير للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لأقل مستوى في شهرين
هبوط كبير للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لأقل مستوى في شهرين
Advertisements

سعر اليورو اليوم، ننشر أحدث الأخبار والتفاصيل الخاصة بسعر اليورو في جمهورية مصر العربية حيث يقدم مصر 365 جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي المصري لبيع وشراء اليورو إلى البنوك المصرية.

هذه الصفحة تعد مرجع لكل من يهتم ببيع وشراء اليورو في مصر  ولمن أراد تحويل اليورو من أحد البنوك المصرية ويعد اليورو العملة الأشهر والمتداولة بكثرة هذه الأسعار محدثة حسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

Advertisements

ستجد أهم وآخر أخبار اليورو والاقتصاد المصري وكل ما يخص هذا الشأن.

هذا الجدول التفصيلي لأسعار اليورو اليوم حسب الصفحات الرسمية للبنوك المصرية.

بنك البركة افضل بنك تبيع له اليورو بسعر

18.194 ج.م

سعر الشراء

بنك سايب افضل بنك تشتري منه اليورو بسعر

18.260 ج.م

سعر البيع

 

سعر اليورو في السوق السوداء

بلغ سعر اليورو في السوق السوداء اليوم 18.18 جنيها للشراء مقابل 18.26 جنيهاً للبيع.

سعر الدولار الآن

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر إيران للتنمية16.460016.5600
مصرف ابو ظبي16.530016.6300
البنك المصري الخليجي16.450016.5500
البنك الأهلي16.450016.5500
بنك البركة16.450016.5500
البنك العربي الافريقي16.440016.5400
البنك المركزي16.424016.5490
بنك مصر16.450016.5500
بنك بلوم مصر16.450016.5500
كريدي أجريكول16.440016.5400
بنك بيريوس16.440016.5400
المصرف المتحد16.440016.5400
البنك التجاري الدولي16.420016.5200
المصري لتنمية الورادات16.450016.5500
بنك المشرق16.450016.5500
المصرف العربي الدولي16.480016.5800
البنك الأهلي اليوناني16.460016.5600
بنك HSBC16.440016.5400
بنك سايب16.460016.5600

تحركات سعر اليورو في عام 2019

بدأ اليورو بالتراجع أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي في العام الحالي على مدار الشهور الماضية، مع استقرار نسبي أمام الجنيه المصرى مقارنة بسعر نهاية التعاملات الأخيرة، وسجل فروقا طفيفة من بنك لآخر.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

تعرف على.. كيفية تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي السيطرة على الدين الخارجي بمصر؟

سعر الدولار اليوم

8 سبتمبر، 2019
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 بالبنوك والسوق السوداء

8 سبتمبر، 2019
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019: أسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

8 سبتمبر، 2019
سعر اليورو

سعر اليورو اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019: تراجع جديد لليورو بالبنوك والسوق السوداء

8 سبتمبر، 2019
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019: أسعار الذهب في مصر الآن

8 سبتمبر، 2019
اسعار الحديد والاسمنت اليوم

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019: أسعار الحديد فى مصر

8 سبتمبر، 2019

أسعار العملات والذهب اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 في مصر الآن

8 سبتمبر، 2019
بورصة الدواجن

اسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019: أسعار الدواجن في مصر

8 سبتمبر، 2019

شروط وخطوات الحصول على قرض لتمويل وبدء مشروعك

7 سبتمبر، 2019
تعرف على.. كيفية الحصول على قرض من بنك مصر بقيمة 500 ألف جنيه

يصل لـ 500 ألف جنيه.. تعرف على طريقة الحصول على قرض من بنك مصر

7 سبتمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق