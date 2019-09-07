يصل لـ 500 ألف جنيه.. تعرف على طريقة الحصول على قرض من بنك مصر

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يقدم موقع مصر 365 طريقة الحصول على قرض من بنك مصر بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 500 ألف جنيهاً مصرياً، بالإضافة إلى الحصول على العديد من القروض الأخرى الخاصة بالمشاريع الصغيرة، وهي عبارة عن مجموعة من القروض المقدمة من قبل بنك مصر من أجل العمل على تلبية احتياجات العملاء، وتقديم الخدمات المالية الخاصة بعملاء البنك.

القروض التي يقدمها بنك مصر

قرض السيارة.

قرض التمويل العقاري.

القرض الشخصي.

قروض اشتراكات الأندية. قرض السلع المعمرة.

فيما يلي سوف يتم نشر التفاصيل كاملة عن كيفية الحصول على تلك القروض من قبل بنك مصر، وما هي الشروط اللازمة من أجل الحصول عليها.

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كيفية الحصول على قرض شخصي من بنك مصر يصل إلى 500 ألف جنيهاً مصرياً

يقدم بنك مصر القرض الشخصي الذي تصل قيمته إلى ما يقرب من 500 مليون جنيهاً مصرياً، والتي يتم سدادها خلال فترة زمنية تصل إلى 6 سنوات، وهذا من خلال العمل على تقديم العميل لبعض المستندات إلى البنك ومنها التالي:

تقديم ما يثبت دخل العميل الراغب في الحصول على القرض.

أو تقديم كشف حساب بنكي، وهذا دون الحاجة إلى اللجوء إلى تحويل المرتب أو غير ذلك من الضمانات مثل وجود شهادة تعهد جهة العمل وغير هذا من الإجراءات.

الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على قروض من قبل بنك مصر

يعمل بنك مصر على تقديم العديد من المميزات التي يقدمها ارضائاً من البنك لعملائه، والتي تتضمن على العديد من التمويلات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المتناهية الصغر، والتي تقدم للعملاء بالعديد من التسهيلات، والعديد من المزايا الجيدة، وهذا يتم تقديم شرح تفصيلي لكل قرض تمويلي يتم تقديمه من قبل بنك مصر.

تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر

يعمل بنك مصر على المساهمة في مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة، التي تهدف إلى التوسع و التطوير، والإحلال، والتي تهدف إلى العمل على خلق فرص عمل دائمة، تشارك في العمل على زيادة الإنتاج، وزيادة الدخل.

يساهم بنك مصر في العمل على تمويل المشروعات المتناهية الصغر، وتمويل المشروعات التجارية، والصناعية بقيمة مالية تتراوح ما بين 1000 جنيهاً مصرياً إلى قيمة 150 ألف جنيهلً مصرياً، والتي تسدد خلال مدة زمنية تصل إلى 3 سنوات من خلال دفع أقساط شهرية، وأيضاً بمعدل عائد تنافسي.

يعمل بنك مصر على تقديم خدمات إلى أصحاب المشاريع متناهية الصغر من خلال 210 فرع من فروع البنك على مستوى جمهورية مصر العربية، كما يمنح البنك القرض على المشروعات المتناهية الصغر بشرط أن يمر على النشاط ما يقرب من عام كامل.

شروط الحصول على قرض لتمويل المشروعات الصغيرة

أن يكون الحجم الفعلي لإيرادات النشاط الاستثماري السنوي أقل من مليون جنيهاً مصرياً.

أن يكون صاحب النشاط، أو المقترض من البنك هو مصري الجنسية.

أن لا يزيد عمر المقترض عن 21 عاماُ، وألا يزيد عن عمر 65 عاماً، وفى حالة أن زاد السن الراغب في الحصول على قرض عن سن 65 عاماُ يشترط من وجود ضامن، لا يزيد عمره عن 60 عاماً.

يشترط وجود ضامن.

أن يكون المقترض على دراية كاملة بالقراءة والكتابة أو الضامن على أقل تقدير.

تمويل المشروعات الصغيرة جداً “مشروعي/ مشروعك”

يعمل بنك مصر على المساهمة أيضاً في تقديم يد العون والمساعدة إلى المشروعات الصغيرة جداًّ التي تهدف التطوير والتوسيع، والتي تهدف إلى العمل على خلق فرص عمل دائمه، تشارك في العمل على زيادة الدخل وزيادة الإنتاج أيضاً.

كما يساهم بنك مصر في العمل على تقديم التمويل لكافة المنشآت الفردية، وإلى جميع شركات الأموال، وشركات الأشخاص، وإلى كافة الأنشطة سواء كانت أنشطة تجارية، أو صناعية أو خدمية، بالإضافة إلى الخدمات الصديقة للبيئة، والتي تكون مبيعاتها اقل من 20 مليون جنيهاً مصرياً.

على أن يتم منح القروض القصيرة، و القروض متوسطة الأجل من أجل تمويل رأس المال العامل، وأيضا للآلات، أو شراء المعدات المستوردة، أو المحلية الصنع التي تكون جديدة أو تكون مستعملة.

تكون قيمة القروض المتوسطة الأجل ما بين 100 ألف جنيهاً مصرياً إلى ما يقرب من 2 مليون جنيهاً مصرياً من أجل تمويل المشروعات القائمة، وتمويل المشروعات الجديدة بعائد بسيط، ومتناقص بنسبة 5%.

وأما بالنسبة إلى المشروعات الحديثة يكن رأس المال المدفوع تبعاً للسجل التجاري للنشاط الاستثماري كما يأتي:

من 50 ألف إلى 5 مليون جنيهاً مصرياً بالنسبة للمشروعات الصناعية، ومن قيمة 50 ألف إلى قيمة 3 مليون جنيهاً مصرياً للمشروعات الغير صناعية.

المستندات المطلوبة للحصول على قرض المشروعات الصغيرة

تقديم صورة من عقد تأسيس المنشأة.

تقديم مستخرج حديث من السجل التجاري.

تقديم صورة من البطاقة الضريبية.

تقديم صورة رخصة مزاولة النشاط.

توضيح الموقف الضريبي، والموقف التأمينين.

تقديم صورة مستند ملكية المشروع أو عقد الإيجار.

تقديم ميزانيات منذ بداية النشاط الاقتصادي، وبحد أقصى 3 ميزانيات للشركات القائمة بالفعل.

الأوراق والمستندات المطلوبة ونسب التمويل للمشاريع الحديثة

تقديم صورة عقد تأسيس المنشأة الاقتصادية.

تقديم صورة مستند ملكية المشروع أو تقديم صورة من عقد الإيجار.

تقديم مستخرج حديث مصدر من قبل السجل التجاري.

تقديم صورة البطاقة الضريبية، والموقف التأميني.

تقديم ما يفيد الترخيص “دائمة / مؤقتة / عدم الخضوع / السير في الإجراءات”.

تقديم صورة من الميزانية الافتتاحية للنشاط.

تصل نسبة التمويل إلى نسبة 80% بالنسبة للآلات، والمعدات، والسيارات.

تصل نسبة التمويل إلى نسبة 100% بالنسبة لرأس مال العامل.

تمويل المشروعات الصغيرة

تعد الشركات الحديثة التأسيس برأس مال يتراوح من 50 ألف جنيهاً مصرياً إلى قيمة مالية إجمالية يصل التمويل إلى 5 مليون جنيهاً مصرياً وأما بالنسبة إلى المشروعات الغير صناعية يصل التمويل إلى 3 مليون جنيهاً مصرياً.

أما بالنسبة إلى الشركات القائمة بالفعل، يقوم بنك مصر على تقديم تمويل للمشروعات الصغيرة لجميع المنشآت، وكافة الشركات التي تكون مبيعاتها من مليون وحتى أقل من 50 مليون جنيهاً مصرياً.

تمويل المشروعات المتوسطة

تعد الشركات الحديثة التأسيس التي يكون رأس مالها المدفوع أكثر من 5 مليون جنيهاً مصرياً إلى 15 مليون جنيهاً مصرياُ للمنشآت الصناعية، وأما بالنسبة إلى المنشآت الغير صناعة فتكون من 3 مليون جنيهاً مصرياً إلى 5 مليون جنيهاً مصرياً.

أما بالنسبة إلى الشركات القائمة، والتي تقدم التمويل جميع المنشآت، وكافة الشركات التي تكون مبيعاتها أكثر من 50 مليون جنيهاً مصرياً إلى 200 مليون جنيهاً مصرياً تبعاً لاحتياجات كل عميل.

يتم تقديم تمويل متوسط ، وطويل الأجل إلى الشركات المتوسطة المنتظمة العاملة بمجال الصناعة، وفي مجال الزراعة تبعاً للمبادرة المطلقة من قبل البنك المركزي المصري، وبعائد إقراض يصل إلى نسبة 7%، بغرض تمويل الآلات، أو تمويل المعدات أو تمويل خطوط إنتاج جديدة لمدة حدها الأقصى 10 أعوام، وبحد أقصى يصل إلى 40 مليون جنيهاً مصرياً بشرط عدم الاستفادة من تلك المبادرة من بنك آخر، وكذلك تمويل رأس المال العامل بمعدل عائد سنوي بنسبة 12%، شامل عمولة أقصى رصيد مدين.

بنك مصر حصل على جائزة أفضل بنك بمصر

ويجدر هنا الإشارة إلى أن بنك مصر قد منح جائزه “أفضل بنك مصري”، وذلك من حيث تمويل القروض المشتركة، وأيضا من حيث تمويل المشروعات خلال العام السابق 2018، وهذا من خلال الحفل الذي قد تم إقامة فعالياته من أجل توزيع جوائز التميز، والإنجاز المصرفي، وذلك في بيروت العاصمة اللبنانية، وقد جاءت تلك الجائز بناءاً على التميز، وبناءاً على الأداء البارز للبنك، بالإضافة إلى دور بنك مصر الرائع من حيث جذب العملاء، والعمليات التمويلية المتجددة.

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