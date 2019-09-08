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سعر الريال اليوم، ننشر أحدث الأخبار والتفاصيل الخاصة بسعر الريال السعودي في جمهورية مصر العربية حيث يقدم مصر 365 جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي المصري لبيع وشراء الريال إلى البنوك المصرية.

هذه الصفحة تعد مرجع لكل من يهتم ببيع وشراء الريال السعودي في مصر ولمن أراد تحويل الريال من أحد البنوك المصرية ويعد الريال السعودي العملة الأشهر والمتداولة بكثرة هذه الأسعار محدثة حسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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ستجد أهم وآخر أخبار الريال السعودي والاقتصاد المصري وكل ما يخص هذا الشأن.

هذا الجدول التفصيلي لأسعار الريال السعودي اليوم حسب الصفحات الرسمية للبنوك المصرية.

بنك عودة افضل بنك تبيع له الريال السعودي بسعر. 4.382 ج.م. سعر الشراء. البنك التجاري الدولي افضل بنك تشتري منه الريال السعودي بسعر 4.405 ج.م. سعر البيع.

سعر الريال في السوق السوداء

بلغ سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم 4.37 جنيها للشراء مقابل 4.39 جنيهاً للبيع.

البنك سعر الشراء سعر البيع مصر-إيران-للتنمية 4.3730 4.4310 البنك-المصري-الخليجي 4.4010 4.4300 البنك-الأهلي 4.3910 4.4260 بنك-البركة 4.3290 4.4620 بنك-الاسكندرية 4.3710 4.4260 البنك-العربي-الافريقي 4.3730 4.4250 البنك-المركزي 4.3980 4.4320 بنك-مصر 4.3920 4.4260 بنك-بلوم-مصر 4.3990 4.4260 كريدي-أجريكول 4.3770 4.4250 بنك-التعمير-والإسكان 4.3210 4.4800 بنك-بيريوس 4.3800 4.4290 البنك-التجاري-الدولي 4.3820 4.4260 بنك-المشرق 4.3820 4.4290 بنك-HSBC 4.4000 4.4300 البنك-الأهلي-اليوناني 4.3740 4.4360 المصري-لتنمية-الورادات 4.3830 4.4260

تحركات سعر الريال السعودي في عام 2019

بدأ الريال السعودي بالتراجع أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي في العام الحالي على مدار الأسابيع الماضية، ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه في عام 2019 في الإسبوع الماضي وسط توقعات باستمرار تراجعه.