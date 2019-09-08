سعر الريال اليوم، ننشر أحدث الأخبار والتفاصيل الخاصة بسعر الريال السعودي في جمهورية مصر العربية حيث يقدم مصر 365 جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي المصري لبيع وشراء الريال إلى البنوك المصرية.
هذه الصفحة تعد مرجع لكل من يهتم ببيع وشراء الريال السعودي في مصر ولمن أراد تحويل الريال من أحد البنوك المصرية ويعد الريال السعودي العملة الأشهر والمتداولة بكثرة هذه الأسعار محدثة حسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.
ستجد أهم وآخر أخبار الريال السعودي والاقتصاد المصري وكل ما يخص هذا الشأن.
هذا الجدول التفصيلي لأسعار الريال السعودي اليوم حسب الصفحات الرسمية للبنوك المصرية.
4.382 ج.م.
سعر الشراء.
4.405 ج.م.
سعر البيع.
سعر الريال في السوق السوداء
بلغ سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم 4.37 جنيها للشراء مقابل 4.39 جنيهاً للبيع.
|البنك
|سعر الشراء
|سعر البيع
|مصر-إيران-للتنمية
|4.3730
|4.4310
|البنك-المصري-الخليجي
|4.4010
|4.4300
|البنك-الأهلي
|4.3910
|4.4260
|بنك-البركة
|4.3290
|4.4620
|بنك-الاسكندرية
|4.3710
|4.4260
|البنك-العربي-الافريقي
|4.3730
|4.4250
|البنك-المركزي
|4.3980
|4.4320
|بنك-مصر
|4.3920
|4.4260
|بنك-بلوم-مصر
|4.3990
|4.4260
|كريدي-أجريكول
|4.3770
|4.4250
|بنك-التعمير-والإسكان
|4.3210
|4.4800
|بنك-بيريوس
|4.3800
|4.4290
|البنك-التجاري-الدولي
|4.3820
|4.4260
|بنك-المشرق
|4.3820
|4.4290
|بنك-HSBC
|4.4000
|4.4300
|البنك-الأهلي-اليوناني
|4.3740
|4.4360
|المصري-لتنمية-الورادات
|4.3830
|4.4260
تحركات سعر الريال السعودي في عام 2019
بدأ الريال السعودي بالتراجع أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي في العام الحالي على مدار الأسابيع الماضية، ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه في عام 2019 في الإسبوع الماضي وسط توقعات باستمرار تراجعه.