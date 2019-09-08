سعر الريال اليوم

سعر الريال السعودي الآن محدثة تلقائيًا

8 سبتمبر، 2019
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الريال السعودي
سعر الريال اليوم
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سعر الريال اليوم، ننشر أحدث الأخبار والتفاصيل الخاصة بسعر الريال السعودي في جمهورية مصر العربية حيث يقدم مصر 365 جدول محدث بالأسعار اليومية للسوق المحلي المصري لبيع وشراء الريال إلى البنوك المصرية.

هذه الصفحة تعد مرجع لكل من يهتم ببيع وشراء الريال السعودي في مصر  ولمن أراد تحويل الريال من أحد البنوك المصرية ويعد الريال السعودي العملة الأشهر والمتداولة بكثرة هذه الأسعار محدثة حسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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ستجد أهم وآخر أخبار الريال السعودي والاقتصاد المصري وكل ما يخص هذا الشأن.

هذا الجدول التفصيلي لأسعار الريال السعودي اليوم حسب الصفحات الرسمية للبنوك المصرية.

بنك عودة افضل بنك تبيع له الريال السعودي بسعر.

4.382 ج.م.

سعر الشراء.

البنك التجاري الدولي افضل بنك تشتري منه الريال السعودي بسعر

4.405 ج.م.

سعر البيع.

 

سعر الريال في السوق السوداء

بلغ سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم  4.37 جنيها للشراء مقابل 4.39 جنيهاً للبيع.

البنكسعر الشراءسعر البيع
مصر-إيران-للتنمية4.37304.4310
البنك-المصري-الخليجي4.40104.4300
البنك-الأهلي4.39104.4260
بنك-البركة4.32904.4620
بنك-الاسكندرية4.37104.4260
البنك-العربي-الافريقي4.37304.4250
البنك-المركزي4.39804.4320
بنك-مصر4.39204.4260
بنك-بلوم-مصر4.39904.4260
كريدي-أجريكول4.37704.4250
بنك-التعمير-والإسكان4.32104.4800
بنك-بيريوس4.38004.4290
البنك-التجاري-الدولي4.38204.4260
بنك-المشرق4.38204.4290
بنك-HSBC4.40004.4300
البنك-الأهلي-اليوناني4.37404.4360
المصري-لتنمية-الورادات4.38304.4260

تحركات سعر الريال السعودي في عام 2019

بدأ الريال السعودي بالتراجع أمام الجنيه المصري بشكل تدريجي في العام الحالي على مدار الأسابيع الماضية، ليسجل أقل قيمة له أمام الجنيه في عام 2019 في الإسبوع الماضي وسط توقعات باستمرار تراجعه.

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مصر 365 على أخبار جوجل
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