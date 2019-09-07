شروط وخطوات الحصول على قرض لتمويل وبدء مشروعك

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في إطار خدمة المواطنين والتيسير عليهم، تعمل وزارة المالية بالتعاون مع المجموعة الاقتصادية بالحكومة، لمنح المشروعات الصغيرة والمتوسطة العديد من الحوافز الضريبية، والغير ضربية التى نص عليها قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي سيقوم بعرضه على مجلس النواب لإقراره في دورة الانعقاد المقبلة، وذلك لأهمية الحوافز الضريبية في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لشباب، وخفض معدلات البطالة.

وفيما يلي نعرض سبل الحصول على قروض بعائد طفيف للبدء والشروع في تنفيذ المشروعات.

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أولًا: البنوك وقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة :

تمويلات لتلك المشروعات لا تتعدى فوائدها 5% ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

هناك العديد من البنوك يتواجد بها تلك التمويلات : من ضمنهم “بنك مصر”، الذي يوفر تمويلات بقيمة تتراوح بين 5 الاف جنيه وحتى 250 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر ويبلغ مدة سداد القرض مدة تتراوح بين 6 شهور إلى 36 شهرًا.

شروط الحصول على قرض من البنك

ويشترط البنك تجهيز عقد الإيجار أو التمليك أو عقد ايجار محدد المدة مثبت التاريخ بالشهر العقاري، وصورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض والضامن سارية، بالإضافة إلى إيصال مرافق حديث (مياه – غاز – كهرباء – فاتورة تليفون)، وصورة أخر إيصال سداد تأمينات أو (برنت تأمينات يوضح سداد كامل الاشتراكات المطلوبة عند المنح) لا يتجاوز 3 شهور، وصورة من البطاقة ضريبية وموقف ضريبي حديث يفيد عدم وجود مستحقات ضريبيه على المنشاة، ومستخرج حديث من السجل التجاري لا يتجاوز 3 شهور، وقائمة دخل وميزانية معتمدين (للشريحة الثانية والثالثة)، وشهادة حديثة من الأحكام التجارية (الاحتجاج بعدم الدفع والإفلاس) عن أخر خمس سنوات سابقة.

البنك الأهلي

ويمنح “البنك الاهلى” تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تمويل قصير الأجل بحد أقصى عام لتمويل النشاط الجارى للمشروع، وإصدار خطابات الضمان (ابتدائية، نهائية، دفعة مقدمة )، ودعم نشاط التصدير والاستيراد من خلال تمويل فتح اعتمادات مستنديه لعمليات استيراد، وتقديم مزايا خاصة للمصدرين، وتمويل متوسط الأجل بحد أقصى 5 سنوات أو طويل الأجل يصل حتى 7 سنوات لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية (معدات، آلات، انشاءات ….. إلخ ).

ثانيًا: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

يلجئ الشخص الذي يريد الحصول على تمويل لمشروعه إلى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد أهم جهات التمويل المانحة لتلك المشروعات قروض وبأسعار فائدة بسيطة.

ويأتى دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفيرة القروض للبنوك لمنحها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما لا يقدم العديد من الافكار للذين لديهم الرغبة في عمل مشروع صغير ومتوسط ولكن لا يمتلكون اي افكار لتنفيذها.

ثالثًا: شركات التمويل متناهي الصغر :

يوجد العديد من الشركات التى تقوم بنشاط التمويل متناهي الصغر، حيث تقرض الاشخاص، ولكن يجب أن يحرص المتقدم للقرض على التأكد من أن الشركة حصلة على ترخيص من هيئة الرقابة المالى، للقيام بعمليات التمويل متناهي الصغر.

وتشترط تلك الشركات صورة من بطاقة وفكرة المشروع، وتفرغ صاحب المشروع لاتمام المشروع.

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