كابيتال إيكونوميكس تتوقع أن يخفض المركزي المصري الفائدة من جديد خلال سبتمبر 2019

7 سبتمبر، 2019
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كابيتال إيكونوميكس تتوقع أن يخفض المركزي المصري الفائدة من جديد خلال سبتمبر 2019
كابيتال إيكونوميكس تتوقع أن يخفض المركزي المصري الفائدة من جديد خلال سبتمبر 2019
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أعلنت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البريطانية للأبحاث عن توقعاتها، أن يُقْدِمُ البنك المركزي المصري على إجراء خفض جديد على أسعار الفائدة الأساسية خلال فعاليات اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك خلال شهر سبتمبر الراهن لعام 2019 بما يقرب من 50 نقطة أساس، بدعم من استمرار انخفاض معدلات التضخم الاقتصادي بالدولة المصرية خلال شهر أغسطس الراهن.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري قد خفض أسعار الفائدة، خلال شهر أغسطس الماضي لعام 2019، على الإيداع وعلى الإقراض بما يقرب من 150 نقطة أساس لتصل إلى نسبة 14.25% و 15.25% على التوالي.

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ومن المتعين أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن معدلات التضخم خلال شهر أغسطس السابق 2019، خلال الأسبوع الراهن.

وقد تراجعت معدل التضخم السنوي الأساسي المٌعد من قبل البنك المركزي المصري خلال شهر يوليو السابق لعام 2019، حيث سجلت أدنى مستوى لها خلال شهر سبتمبر لعام 2015، عند نسبة 5.9% بدلاً من نسبة 6.4% خلال يونيو السابق 2019.

كما تراجع معدل التضخم العام على أساس سنوي بمصر خلال شهر يوليو السابق لعام 2019، حيث سجل نسبة 8.7% مقابل  في مقابل نسبة 9.3% خلال شهر يونيو السابق 2019.

وقد أعلنت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس خلال التقرير الصادر عنها، “نعتقد أن معدل التضخم سوف يستمر في الانخفاض خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019، والذي من المحتمل أن يدفع البنك المركزي المصري إلى تقديم تخفيض آخر جديد على أسعار الفائدة مع نهاية شهر سبتمبر الراهن لعام 2019”.

وقد أعلنت المؤسسة البريطانية عن توقعاتها أن نخفض معدل التضخم الاقتصادي العام إلى نسبة 8.3% على أساس سنوي خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019.

وذكرت المؤسسة البريطانية أن استمرار ارتفاع قيمة العملة المصرية “الجنيه”، سوف تؤدي إلى انخفاض في معدل التضخم الاقتصادي بالسلع المستوردة من الخارج خلال الفترة القادمة.

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