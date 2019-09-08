أسعار الدولار تتراجع في البنوك خلال تعاملات اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019

8 سبتمبر، 2019
160
مع بداية تعاملات اليوم أسعار الدولار تتراجع بـ 3 بنوك
مع بداية تعاملات اليوم أسعار الدولار تتراجع بـ 3 بنوك
Advertisements

تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستوى سعر صرف الدولار خلال تعاملات يوم الخميس السابق، وهي كالأتي:

انخفض سعر الدولار اليوم، بقيمة قرشاً واحداً فقط، خلال تعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى مستوى 16.44 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.54 جنيهاً مصرياً.

Advertisements

تراجع سعر الدولار اليوم، بقيمة قرش واحد، خلال تعاملات البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى مستوى 16.43 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.53 جنيهاً مصرياً.

كما تراجع سعر الدولار اليوم، بقيمة قرش واحد، خلال تعاملات بنك البركة إلى مستوى 16.45 جنيهاً مصرياً لسعر الشراء، وسجل سعر البيع 16.55 جنيهاً مصرياً.

وتراجع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول بقيمة قرشين وصولا إلى 16,42 جنيه للشراء و 16,52 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليصل الي 16,46 جنيه للشراء و 16,55 جنيهاً مصرياً للبيع.

وحافظ سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، على مستواه خلال تعاملات البنك التجاري الدولي عند مستوى 16.42 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.52 جنيهاً مصرياً.

واستقر سعر صرف الدولار اليوم خلال تعاملات بنك الإسكندرية عند مستوى 16.43 جنيهاً  مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.53 جنيهاً مصرياً.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتاً خلال تعاملات اليوم في بنك قناة السويس عند مستوى 16.44 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.54 جنيهاً مصرياً.

أقرا المزيد سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء ” جدول”.

Advertisements
مصر 365 على أخبار جوجل
الوسوم

مقالات ذات صلة

سعر اليورو

سعر اليورو اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019: تراجع جديد لليورو بالبنوك والسوق السوداء

8 سبتمبر، 2019
سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019: تراجع جديد لأسعار الدولار بالبنوك والسوق السوداء

8 سبتمبر، 2019
اسعار الحديد والاسمنت اليوم

اسعار الحديد والاسمنت اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019: أسعار الحديد فى مصر

8 سبتمبر، 2019

أسعار العملات والذهب اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 في مصر الآن

8 سبتمبر، 2019
بورصة الدواجن

اسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019: أسعار الدواجن في مصر

8 سبتمبر، 2019
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 بالبنوك والسوق السوداء في مصر

8 سبتمبر، 2019
سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019: أسعار الذهب في مصر اليوم

8 سبتمبر، 2019
الريال السعودي

سعر الريال اليوم

8 سبتمبر، 2019
هبوط كبير للعملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لأقل مستوى في شهرين

سعر اليورو اليوم

8 سبتمبر، 2019
تعرف على.. كيفية تدعيم الاحتياطي النقدي الأجنبي السيطرة على الدين الخارجي بمصر؟

سعر الدولار اليوم

8 سبتمبر، 2019

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق