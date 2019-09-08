أسعار الدولار تتراجع في البنوك خلال تعاملات اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019

Advertisements

تراجع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري في البنوك بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستوى سعر صرف الدولار خلال تعاملات يوم الخميس السابق، وهي كالأتي:

انخفض سعر الدولار اليوم، بقيمة قرشاً واحداً فقط، خلال تعاملات البنك الأهلي المصري وبنك مصر إلى مستوى 16.44 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.54 جنيهاً مصرياً.

Advertisements

تراجع سعر الدولار اليوم، بقيمة قرش واحد، خلال تعاملات البنك العربي الأفريقي الدولي، إلى مستوى 16.43 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.53 جنيهاً مصرياً.

كما تراجع سعر الدولار اليوم، بقيمة قرش واحد، خلال تعاملات بنك البركة إلى مستوى 16.45 جنيهاً مصرياً لسعر الشراء، وسجل سعر البيع 16.55 جنيهاً مصرياً.

وتراجع سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول بقيمة قرشين وصولا إلى 16,42 جنيه للشراء و 16,52 جنيه للبيع.

وتراجع سعر صرف الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليصل الي 16,46 جنيه للشراء و 16,55 جنيهاً مصرياً للبيع.

وحافظ سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم، على مستواه خلال تعاملات البنك التجاري الدولي عند مستوى 16.42 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.52 جنيهاً مصرياً.

واستقر سعر صرف الدولار اليوم خلال تعاملات بنك الإسكندرية عند مستوى 16.43 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.53 جنيهاً مصرياً.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتاً خلال تعاملات اليوم في بنك قناة السويس عند مستوى 16.44 جنيهاً مصرياً للشراء، وسجل سعر البيع ما يقرب من 16.54 جنيهاً مصرياً.

أقرا المزيد سعر الدولار اليوم بالبنوك والسوق السوداء ” جدول”.