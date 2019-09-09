مزاد علني لبيع سيارات مخزنة بجمارك مطار القاهرة.. بينها بورش وBMW

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تنطلق جلسة المزاد العلني المقررة لبيع 58 سيارة، ودراجه بخارية، ومواتير سيارات، وقطع غيار ومستلزمات سيارات واردة من الخارج والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة ، يوم الأربعاء المقبل في جمارك مطار القاهرة الدولي.

جلسة المزاد العلني تقام في النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، والسيارات المقرر بيغها في المزاد بينها ماركات متنوعة، مثل “هامر، مرسيدس، BMW، باجيرو، لاندكروزر، بورش، دودج، فولكس، جاجوار، كرايسلر تويوتا، GMC، لكزس، فورد، هيونداي، سوبارو، مازدا، لكزس، نيسان، جراند شيروكي، شانج يونج، شيفروليه، فضلا عن سيارات نصف نقل كابينة مفردة وكابينة مزدوجة ولوط موتور ولوط دراجة بخارية”.

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تباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد العلني، يمكن للراغبين في المشاركة بالمزاد، شرائها من داخل مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بمبلغ 400 جنيه، الكائن في 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي، بينما يتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين، شريطة أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها من التجار.

ومن يرغب في الاشتراك بالمزاد العلني، عليه سداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه ، داخل خزينة جمرك سيارات في مطار القاهرة، كتأمين مؤقت في خزينة الجمارك، أو في أثناء المزاد، ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.

ومن يرسو عليه المزاد، يتم الترخيص له طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد، فضلا عن كتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات، ويتجه به نحو المرور محل إقامته لترخيص السيارة.