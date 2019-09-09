في نهاية التعاملات.. الدولار يتراجع قرشا واحدا في 4 بنوك

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شهد سعر الدولار، اليوم الاثنين الـ 9 من شهر سبتمبر لعام 2019، تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك، وذلك في نهاية التعلامات اليومية.

وبلغ سعر تراجع الدولار أمام الجنيه، في 3 بنوك، قرشا واحدا مقارنة بمستواه في الصباح، كما تراجع سعر البيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي المقدار نفسه، بينما استقر سعر الورقة الخضراء في 6 بنوك أخرى، حيث انخفض سعر العملة الأمريكية في بنك البركة قرشًا واحدًا إلى نحو 16.43 جنيه للشراء، ونحو 16.53 جنيه للبيع.

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فيما تراجع سعر الدولار، اليوم، في البنك التجاري الدولي CIB وبنك الإسكندرية، ووصل إلى نحو 16.41 جنيه للشراء ونحو 16.51 جنيه للبيع.

واستقر سعر شراء العملة الخضراء في البنك الأهلي وبنك مصر وبنك قناة السويس عند 16.43 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع، كما استقر سعر العملة الأمريكية في البنك العربي الأفريقي، وبنك كريدي أجريكول مصر، وبنك التعمير والإسكان عند نحو 16.42 جنيه للشراء، ونحو 16.52 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الورقة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي استقرارا في نهاية التعاملات من حيث سعر الشراء فوصل إلى نحو 16.46 جنيه، بينما تراجع سعر البيع قرشًا واحدًا وبلغ نحو 16.55 جنيه.

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