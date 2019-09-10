سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-9-2019 في البنوك

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-9-2-2019، ننشر أحدث الأخبار الخاصة بسعر الريال السعودي اليوم في جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع مصر 365، سعر الريال في السوق المحلية، لكل من يهتم ببيع وشراء الريال السعودي في مصر.

أخر تحديثات سعر الريال السعودي، اليوم الثلاثاء 10-9-2-2019، في البنوك المصرية، ونقدم هذه الأسعار المحدثة بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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حيث شهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري ارتفاعًا في 4 بنوك وهي “البنك المركزي المصري، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك المصري الخليجي، بنك عودة”، فيما تراجع سعر الريال السعودي اليوم في باقي البنوك خلال التعاملات اليومية.

سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري 4.376 جنيه للشراء، و4.408 جنيه للبيع.

وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم، 4.365 جنيه للشراء، و4.407 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودي اليوم، في البنك المصري الخليجي 4.381 جنيه للشراء، فيما استقر سعر البيع عند 4.407 جنيه للبيع.

وفي بنك عودة سجل سعر صرف الريال اليوم 4.380 جنيه للشراء، و4.407 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الريال السعودي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري في عدد من البنوك منها “البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك البركة، بنك الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك التجاري الدولي”، فيما شهد الريال السعودي اليوم استقرارا في حركتي البيع والشراء في بنك الكويت الوطني.

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنبه المصري في البنك الأهلي المصري 4.369 جنبه للشرء، مقابل 4.407 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر بلغ سعر صرف الريال 4.369 جنيه للشراء، فيما استقر سعر البيع عند 4.407 للبيع.

وبلغ سعر صرف الريال في بنك البركة 4.310 جنيه للشراء، و4.442 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية بلغ 4.347 جنيه للشراء، مقابل 4.402 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 4.347 جنيه للشراء، مقابل 4.403 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي CIB بلغ سعر الريال السعودي اليوم 4.358 جنيه للشراء، و4.402 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم، استقرارا في بنك الكويت الوطني وسجل سعر صرف الريال السعودى 4.355 جنيه للشراء، و4.414 جنيه للبيع.

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