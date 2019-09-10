سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10-9-2019: احدث اسعار اليورو الآن في البنوك

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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 10-9-2-2019، ننشر أحدث الأخبار الخاصة بسعر اليورو اليوم في جمهورية مصر العربية، ويقدم موقع مصر 365، سعر اليورو في السوق المحلية، لكل من يهتم ببيع وشراء اليورو في مصر.

آخر تحديثات سعر اليورو، اليوم الثلاثاء 10-9-2-2019، في البنوك المصرية، ونقدم هذه الأسعار المحدثة بحسب المواقع الرسمية للبنوك المصرية طوال اليوم.

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حيث شهد سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصري ارتفاعًا في 3 بنوك وهي “البنك المركزي المصري، البنك المصري لتنمية الصادرات، البنك المصري الخليجي، بنك عودة”، فيما شهد استقرارا في 6 بنوك في عملية الشراء وارتفاعا في عملية البيع، بينما انخفض سعر اليورو اليوم أمام الجنيه في المصرف المتحد وبنك البركة خلال التعاملات اليومية.

سجل سعر صرف اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 18.109 جنيه للشراء، و18.251 جنيه للبيع.

وفي البنك المصري لتنمية الصادرات سجل سعر صرف اليورو اليوم، 18.103 جنيه للشراء، و18.276 جنيه للبيع.

وفي بنك عودة سجل سعر صرف اليورو اليوم 18.099 جنيه للشراء، و18.244 جنيه للبيع.

وشهد سعر صرف اليورو شهد استقرارا في 6 بنوك في عملية الشراء وارتفاعا في عملية البيع أمام الجنيه المصري وهي بنوك “المصري الخليجي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري”.

وشهد سعر صرف اليورو اليوم، في البنك المصري الخليجي استقرارا في عملية الشراء وبلع 18.096 جنيه للشراء، فيما ارتفع سعر البيع عند 18.290 جنيه، وفي بنك الكويت الوطني سجل 18.099 جنيه للشراء، و18.279 جنيه للبيع، وفي التجاري الدولي CIB بلغ 18.077 جنيه للشراء، و18.257 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل سعر صرف اليورو اليوم، 18.057 جنيه للشراء، و18.257 جنيه للبيع، وفي بنكي “مصر والأهلي المصري” بلغ 18.099 جنيه للشراء، و18.252 جنيه للبيع

وشهد سعر صرف اليورو في المصرف المتحد تراجعا في عملية الشراء وارتفاع في عملية البيع، وبلغ 18.077 جنيه للشراء، و18.222 جنيه للبيع. وفي بنك البركة سجل سعرف صرف اليورو أمام الجنيه تراجعا بلغ 0.010 قرش ووصل سعر الصرف 18.019 جنيه للشراء، و18.311 جنيه للبيع.

اقرأ المزيد: سعر اليورو اليوم في البنوك والموازي (جدول محدث باستمرار).