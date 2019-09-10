معدل التضخم السنوي يتراجع لـ 6.7% خلال أغسطس السابق 2019 في مصر

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صرح الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019 بنسبة مئوية تقرب من 0.7 % مقارنة بمعدلات التضخم خلال شهر يوليو السابق 2019 حيث سجلت ما يقرب من 314.8 نقطة، فى حين تراجع معدل التضخم على أساس سنوي خلال الشهر السابق لتصل إلى نسبة 6.7 % مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه عام 2018، حيث سجلت نسبة التضخم على أساس سنوس ما يقرب من نسبة 13.6%.

وقد أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال بيانه الشهري عن أسعار المستهلكين الصادر اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم خلال الفترة من شهر يناير إلى شهر أغسطس خلال العام الراهن 2019 بلغ نسبة 11.5 % مقارنة بالفترة المناظرة لها خلال العام السابق 2018.

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وأشار البيانات الصادرة عن الجهاز إلى أن أسعار الطعام، والمشروبات قد ارتفعت خلال شهر أغسطس بنسبة مئوية تصل إلى 1 % مقارنة بالشهر السابق عليه، كما ارتفعت أيضا بما يقرب من نسبة 6.1 % مقارنة بشهر أغسطس خلال عام 2018.

وأوضح التقرير إلى أن معدل التضخم بمصر خلال شهر أغسطس السابق لعام 2019 قد ارتفعت بالحضر بنسبة مئوية تصل إلى 0.7 % مقارنة بشهر يوليو السابق لتسجل نسبة 307.9 نقطة، فى حين سجل معدل التضخم على أساس سنوي خلال الشهر الماضى ما يقرب من 7.5% مقارنة بالشهر المناظر له خلال عام 2018، بالمناطق الريفية، حيث ارتفع معدل التضخم خلال الفترة المذكورة بما يقرب من نسبة مئوية تصل إلى 0.8% مقارنة بشهر يوليو السابق عليه ليسجل ما يقرب من 323 نقطة، حيث سجل معدل التضخم السنوي ما يقرب من 6% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضى 2018.

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