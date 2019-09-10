سعر الذهب يتراجع اليوم بقيمة 11 جنيهاً

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أعلن سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة نادي نجيب، إن أسعار الذهب قد شهدت خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تراجعاً كبيراُ بقيمة 11 جنيهاً مصرياً، وقال أن هذا التراجع بأسعار الذهب اليوم بسبب تأثر المعدن الأصفر بانخفاض تعاملات البورصة العالمية عند مستوى يقرب من 1495 دولاراً للأونصة.

كما أشار نادي نجيب خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن عيار 18 قد سجل ما يقرب من 589.711 جنيهاً مصرياً، وسجل عيار 21 ما يقرب من 688 جنيهاً مصرياً، أما بالنسبة إلى عيار 24 فقد سجل ما يقرب من 786.28 جنيهاً مصرياً، بينما سجل الجنيه الذهب ما يقرب من 5554 جنيهاً مصرياً.

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